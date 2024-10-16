《3日2夜》女神吳紫韻嫁富商　3卡巨鑽戒半島奢華婚宴風光出嫁

恭喜恭喜﹗前《3日2夜》主持兼TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple），10月9日與陳姓富商於半島酒店低調成婚，嫁入豪門做人妻。相隔數日Purple在IG分享婚後感受，大曬巨鑽婚戒及婚禮當日行頭。



吳紫韻10月9日正式做人妻。（IG：@ngpurple）

吳紫韻一直未公開老公外貌。（IG：@ngpurple）

吳紫韻10月9日正式做人妻。（IG：@ngpurple）

吳紫韻上載多張婚禮當日照片，她未有穿傳統裙褂，以中式大紅大裙擺晚裝配襯金器，雖無金豬牌但兩對龍鳳鈪都份量十足。婚禮以鮮花佈置，一對新人大型拱門前許下愛的承諾，Purple以心形圖案遮蓋丈夫樣貌，只露出半身及手部。其中一張照片拍下新娘婚鞋及婚戒，當中3卡巨鑽求婚戒相當搶眼。

吳紫韻未有穿傳統裙褂出嫁。（IG：@ngpurple）

吳紫韻與老公交換戒指。（IG：@ngpurple）

吳紫韻與老公合卺交杯。（IG：@ngpurple）

吳紫韻3卡巨鑽戒指相當搶眼。（IG：@ngpurple）

Purple感性留言：「感謝大家的祝福！忙了一星期，終於有時間慢慢翻看當日的照片和留言，我會逐一回覆大家。真的非常感激當日到場的親友，因為我們選擇了一個簡單而溫馨的小型婚禮，未能邀請所有好友，實在抱歉。之後一定會找機會和大家聚餐，分享這份喜悅。特別要感謝當天的攝影師，為我們捕捉了許多動人的瞬間，讓這些珍貴的回憶可以永遠保存。這次婚禮對我們來說意義重大，有你們的支持和祝福，讓我們的幸福感倍增。每次翻看照片，心裡都充滿感動，因為有你們在，我們的故事才更完整。期待未來的日子，能和大家分享更多的美好時光。再次感謝每一位在我們生命中重要的人！」

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曬3卡巨型鑽戒！

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