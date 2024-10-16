施政報告｜倡的士司機學阿拉伯語　蕭徽勇唔刻意學︰佢哋英文好好

行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，其中一項有關的士行業的政策，引起不少網民討論和改圖，就是在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，締造對旅客友善的環境。

施政報告今日（16日）出爐。（李家超fb影片截圖）

前TVB藝員兼配音員蕭徽勇（Gordon哥哥）近年為生計轉行揸的士，早前更因暖心行為被該乘客在網上表揚，令網民極為尊敬。《香港01》今日聯絡他，問到有關這項新政策，他坦言自己揸夜更，未瞓醒睇新聞，記者略略講解報道後，他說：「阿拉伯客人應該識基本英文，我哋依家接觸到來自唔同國家嘅旅客，大部份簡單英文都溝通到，如果純粹要令佢哋覺得賓至如歸，識得講阿拉伯話歡迎嘅『你好』，冇乜太大問題，但唔係必須。」

蕭徽勇曾被乘客在網上表揚。（IG@stacychan._）

問他會否為此而去學阿拉伯話，他就笑說不會刻意學，很多遊客都識得基本英文，自己亦可以用英文和國語溝通，但過往自己接載韓國人講「감사합니다」（多謝）或接載日本人講「ありがとう」（多謝），亦不覺得他們會特別開心；反而他覺得有笑容、令人感到親切就足夠。

蕭徽勇不會刻意學阿拉伯話，因為他接載過的沙地阿拉伯遊客都識英文，而且講得不錯。（劇照）

講到平時接載的乘客中，有沒有沙地阿拉伯乘客，蕭徽勇說：「我有喺機場接過沙地阿拉伯嘅，但佢哋英文OK，英文好好，所以我覺得唔一定要識得多，反而旅行落車仲會同你講『Xie Xie』（謝謝），一係同你講多謝㖭，佢哋調返轉頭嘗試講我哋嘅語言。」

蕭徽勇反而遇過沙地阿拉伯遊客跟他講國語或廣東話。（資料圖片/梁碧玲攝）

除了做司機以外，蕭徽勇近日亦有接拍片、旁白工作，剛完成HOY TV《香港奇則》共26集旁白，亦有幫消防處的短片做英語配音和領班。