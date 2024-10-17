有米港男冠軍3年前被女歌手鬧渣男　親揭關係爆「縱慾變殘」真相

2010年香港先生冠軍翟威廉出身富裕又大隻靚仔，自然多女埋身。回復自由身的他專心打理清酒生意，昨日（15日）新一季施政報告提到將落實減烈酒稅，翟威廉接受《香港01》訪問，透露早前獲邀代表香港任日本燒酌推廣大使，更罕有回應與麥貝夷最新關係！

翟威廉的醫生形象入屋。（Instagram圖片）

（左起）翟威廉、許家傑、袁偉豪及李晉強幾位港男。（網上圖片）

翟威廉透露因本身主力賣清酒，減烈酒稅「對本來生意影響不大。」新政策推出後他考慮開發日本威士忌或燒酎的香港市場，今改經營網店後進賬加幅不大，他說：「現今市度道與其賺多咗，只好說剛好守住。」早前翟威廉獲日本市長邀請擔任推廣燒酎大使，他又專程到當地酒莊與負責人交流。

翟威廉獲日本市長邀請擔任推廣燒酎大使。（受訪者提供圖片）

翟威廉專程到日本酒莊與負責人交流。（受訪者提供圖片）

談到最近被指縱慾變殘，翟威廉表示：「都係咁啦，都冇話咩攰唔攰 人大左本來都唔洗點瞓 平時練吓波練吓band可能到好夜都唔覺」。問到搵到女朋友未，翟威廉透露繼續風流生活：「no la, Keep住浪蕩 做吓日本生意，做吓音樂，拍吓嘢，浪蕩ing」問到是否有再與前「短暫伴侶」麥貝夷聯絡，他謂：「冇囉，最緊要大家愉快健康就好囉」。

麥貝夷（Karene）。（IG/ @karenemak）

翟威廉自小與家人住1700呎複式豪宅，2017年翟威廉以350萬買入旺角一個297呎單位，生活無憂。疫情期間他投資50萬與胞兄翟威信合資在佐敦開酒舖，開店兩個月已達到收支平衡，非常有生意頭腦。翟威廉入行多年只認過與陳庭欣拍拖5年，數年前被歌手麥貝夷爆「性伴侶多得驚人」，女方慘呻由「女友」被貶低為「炮友」。翟威廉曾受訪坦承有超過10年搵SP（性伴侶），數量保密但就肯定多，相熟的有幾個，連日韓的都有。雖然曾經「瀨過嘢」，翟威廉堅持「浪蕩」生活，他又指娛圈不少藝人都有低調搵SP。翟威廉的坦白廣獲網民欣賞，又讚他大隻有型，搵性伴侶可以理解。

翟威廉賣埋男性保健食品廣告。（IG@xeniachong）

翟威廉同Toby傳咗多年緋聞但Toby從來無公開認愛。（視覺中國）

陳庭欣（Toby）現與有米男友Benny十足糖黐豆！（IG/@toby_yanyan）

翟威廉殘咗少少咁喎！

之前仲青靚白淨！（IG@chakwilliam）

之前仲青靚白淨！（IG@chakwilliam）