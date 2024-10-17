一代女神繼女秘密佗第三胎　大肚出席名媛聚會無懼流言做未婚媽媽

一代女神林青霞在1994年嫁給香港富商邢李源，婚後誕下兩女，自此淡出影壇，而她同老公與前妻張天愛所生的女兒邢嘉倩亦相處融洽。2016年邢嘉倩為外籍銀行家男友Lloyd誕下一女，2018年再誕下第二胎，雖然未婚生女惹來不少流言，但邢嘉倩就不以為然，而榮升外婆的林青霞亦十分開心有兩個混血外孫。近日邢嘉倩出席聚會時更大肚現身，原來她即將誕下第三胎！

林青霞同繼女邢嘉倩相處融洽。（視覺中國）

邢嘉倩已為外籍銀行家男友Lloyd誕下兩個小朋友。（視覺中國）

邢嘉倩思想前衛，張天愛也支持女兒，受訪時曾直言「點解一定要結婚」，兩個人在一起最重要是信任和愛對方。（視覺中國）

為百億富商曾文豪女兒曾昭怡慶生。（IG@mammachewy）

邢嘉倩真空上陣。（小紅書圖片）

性感指數爆燈！（小紅書圖片）

日前許晉亨侄媳林麗穎曬出多張聚會照，相中所見，林青霞繼女邢嘉倩、富商柳公健太太柳王明琪、富商李國寶之子李民斌太太馮靈針、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖都有出席，當中身穿黑色連身長裙的邢嘉倩肚大如籮，估計即將臨盆，但可見她未有明顯發福，氣色不錯。

日前許晉亨侄媳林麗穎（左一）曬出多張聚會照，林青霞繼女邢嘉倩（左二）、富商柳公健太太柳王明琪（右一）、富商李國寶之子李民斌太太馮靈針（右二）都有出席。（IG截圖）

、佳士得美術學院亞太區總監毛國靖（左一）同邢嘉倩大肚現身。（IG截圖）

早前去越南旅行。（影片截圖）

好Friend！（IG@mammachewy）

同何超蓮同場出席晚宴。（視覺中國）

邢嘉倩是邢李㷧與前妻張天愛的長女，當年林青霞與邢李㷧結婚時，邢嘉倩只有6歲，她曾在接受訪問時直言一開始與林青霞並不親近，直到進入青春期，她才知道這位繼母其實非常關心她，兩母女打開心結，邢嘉倩更公開大贊林青霞是最好的繼母。2013年邢嘉倩投資過千萬開設幼稚教育中心，繼母林青霞及媽媽張天愛都有到場支持愛女，兩人更大方相擁合照！

邢嘉倩是邢李㷧與前妻張天愛的長女。（視覺中國）

林青霞於1994年嫁給富商邢李㷧。（左起︰邢嘉倩、邢言愛、邢愛林、林青霞、邢李㷧）（微博@胡軍）

邢嘉倩（右二）與繼母林青霞（右一）感情要好。（IG圖片）

林青霞同張天愛親身到場支持邢嘉倩。（視覺中國）