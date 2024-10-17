前TVB性感小花與結他手未婚夫分手　拍拖6年訂婚1年曾合資開舖

曾參加《後生仔傾吓偈》節目，不過4年前已離巢TVB的羅詠怡（Kosa），2020年跟樂隊KOLOR結他手Robin等友人開餐廳，其實當時二人已經秘密拍拖，但Kosa一直未有公開認愛，即使貼情侶合照都會將男友樣子用emoji遮住，因為她覺得感情是兩個人的事，無需由外間評論。直至去年，Robin求婚成功，Kosa亦終於大方公開合照，感謝對方把自己當成公主去寵。

Kosa因參與《後生仔傾吓偈》入行。（IG@kosalaw）

不過她後來已離巢，表示：「一個藝術院出來的學生，自由意志是很重要的，有些事情試過了就足夠，希望將來仍能不忘初心。」（IG@kosalaw）

Kosa與Robin合資的餐廳，2020年開張，當時二人未公開戀情。（IG@kosalaw）

以往Kosa貼合照都會遮住男友個樣。（IG@kosalaw）

去年9月，Kosa首度公開與Robin的合照，宣布不會再遮樣。（IG@kosalaw）

原來因為男友求婚成功。（IG@kosalaw）

二人還緊緊相擁。（IG@kosalaw）

自認定了對方的未婚夫身份後，她也不時貼出合照，去年底Kosa還撰文感謝對方，她說：「記得爸爸過身嗰日，我喊到差啲暈低，係你撐住我我先慢慢振作到。今年，少咗一個家人(I still miss u a lot baba)，但又多返兩個家人，一個棉花糖，一個係你💛」

KOLOR開騷，Kosa當然都有去撐場！（IG@kosalaw）

Kosa去年喪父，也多得男友扶她一把才得以振作。（IG@kosalaw）

上月，兩人合資的餐廳獲獎，他們都有一齊現身。（IG@kosalaw）

不過，近日兩人卻同步在社交平台標註對方，宣布分手，Kosa在社交平台貼出黑白合照、Robin則貼出單人獨照，寫下：「為咗雙方生活同之後要行嘅路着想，都係時候要同大家交代一下，我哋已經和平地分開咗一段時間，喺呢個過程裏面第一次體會，乜嘢叫做因了解而分開。相信呢個係最成熟同負責任嘅表現，亦考慮過呢個係我哋彼此最好嘅決定。雖然分開咗，對方都仲會係好似家人、好同事一樣，永遠都會支持對方 祝福對方🙏🏼」兩篇文都未有開放留言。

Kosa貼出與Robin的黑白合照。（IG@kosalaw）

Robin則貼出背影獨照，相當唏噓。（IG@robinlaw）