豪門千金名校畢業踩入珠寶界　最新廣告照曝光側身驚變紙片人

有賭王「最索外孫女」之稱的何鍶珩（Beatrice）是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女，何鍶珩眼大大、五官深邃，甚具混血兒感覺，顏值相當高！去年何鍶珩與知名珠寶品牌合作推出聯乘珠寶系列，並舉行珠寶展，何超欣同超模阿嫂奚夢瑤都有到場支持。近日何鍶珩再拍攝珠寶廣告照，身穿黑色露膊晚裝的她戴上名貴珠寶，但側身中可見她的身形明顯變得相當單薄，完全零贅肉，驚變紙片人！

何鍶珩（Beatrice）是何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女。（IG@xx.beatrice.xx）

何鍶珩眼大大、五官深邃，甚具混血兒感覺。（IG@xx.beatrice.xx）

去年何鍶珩與知名珠寶品牌合作推出聯乘珠寶系列，並舉行珠寶展。（IG@xx.beatrice.xx）

大曬好身材！（IG@xx.beatrice.xx）

近期似乎又瘦咗。（IG@xx.beatrice.xx）

驚變紙片人！（IG@xx.beatrice.xx）

何鍶珩畢業於常春藤盟校之一、美國名校普林斯頓大學，畢業後她再修讀市場學碩士，並曾在銀行實習。何鍶珩同妹妹何倩珩之前一直居於美國紐約，過往兩姊妹都甚少在何家的公開活動中露面，但近年何鍶珩不時出席家族活動，引起外界關注。去年何鍶珩更踩入珠寶界，展露設計才華！

何鍶珩同妹妹何倩珩之前一直居於美國紐約，過往兩姊妹都甚少在何家的公開活動中露面。（IG@xx.beatrice.xx）

去年何鍶珩激罕與何鴻燊家族成員出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝典禮。（視覺中國）

何鍶珩同何超欣及奚夢瑤都好Friend。（IG@mingxi11）

相處融洽。（IG@mingxi11）

鬼妹仔性格的何鍶珩經常大曬美好身段，外形出眾的她更被譽為賭王「最索外孫女」。2021年7月何鍶珩在IG高調宣布婚訊，未婚夫Greg Merrill大有來頭，據知Greg同樣是學霸，現於紐約投行MPB任職資深合夥人，Greg的爸爸更是美國大型保險公司的總監，家底相當不錯，兩人門當戶對。不過二人一直未有正式舉行婚禮，原來已低調分手，早前何鍶珩曬出與新歡的合照，高調公開新戀情，兩人打得火熱，情到濃時更錫錫，Sweet到漏！

鬼妹仔性格的何鍶珩經常大曬美好身段，外形出眾的她更被譽為賭王「最索外孫女」！（IG@xx.beatrice.xx）

何鍶珩與前度Greg Merrill出席活動。（IG@xx.beatrice.xx）

2021年7月何鍶珩在IG高調宣布婚訊。（IG@xx.beatrice.xx）

獲男友求婚。（IG@xx.beatrice.xx）

原來已低調分手。（IG@xx.beatrice.xx）

何鍶珩曾與金融才俊男友Greg Merrill愛得甜蜜，不時高調放閃，但原來兩人已低調分手。（IG@xx.beatrice.xx）

早前何鍶珩曬出與新歡的合照，公開新戀情！（IG@xx.beatrice.xx）

打得火熱！（IG@xx.beatrice.xx）

出雙入對。（IG@xx.beatrice.xx）

兩人情到濃時更錫錫，Sweet到漏！（影片截圖）