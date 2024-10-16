郭可盈林文龍14歲女兒踏入青春期　着小背心粉色泳衣曬高䠷身型

前無綫（TVB）四大花旦之一郭可盈與林文龍結婚20年，2010年誕下女兒林天若（Tania），媽媽自小精心培養女兒成材，轉眼囡囡已經14歲，近日到新加坡旅行，換泳裝在無邊際泳池打卡，更換上多套夏日服裝盡顯高䠷身型。



郭可盈林文龍及女兒林天若盛裝出席晚宴。（IG：@khy_official）

郭可盈林文龍女兒林天若身形高眺。（IG：@khy_official）

Tania好靚女。（IG圖片）

又高又瘦！（IG圖片）

林天若Tania一向品學兼優現已經升讀中學，亦完美遺傳爸爸林文龍深邃五官和電眼，以及媽媽郭可盈高䠷身材。近日趁放假到新加圾旅行，天若前往濱海灣金沙酒店等夜景勝地打卡，又著吊帶小背心遊夜市歎雪糕，更換上粉紫色泳衣在無邊際泳池欣賞美景，盡顯青春活力。

林文龍郭可盈女兒林天若，到新加坡旅行。（IG：@tanialam_ty）

林文龍郭可盈女兒林天若，到新加坡旅行。（IG：@tanialam_ty）

林文龍郭可盈女兒林天若，到新加坡旅行。（IG：@tanialam_ty）

林文龍郭可盈女兒林天若，換上泳衣好青春。（IG：@tanialam_ty）

林文龍郭可盈女兒林天若，換上泳衣好青春。（IG：@tanialam_ty）

林文龍郭可盈女兒林天若愈大愈靚。（IG：@tanialam_ty）

林文龍郭可盈女兒林天若愈大愈靚。（IG：@tanialam_ty）