林志穎慶祝半百生日推新歌　最新樣貌曝光少年感十足冇得輸

有「亞洲小旋風」之稱的林志穎，不經不覺已到天命之年，近日正式達入50歲的他，就在社交網站上貼多張最新帥照，少年感十足，完全看不出有大叔味道，整體狀態完全不輸時下年輕男明星。

林志穎已經50歲了。（影片截圖）

出道32年的林志穎，樣貌及身材變化不大，雖然已為人夫人父，但在其身上仍感受到少年感的氣息。從他上貼的多張帥照而看，打扮有型的他，以俐落髮型示人，五官精緻，臉部皮膚狀態緊緻且下顎線線條明顯，對着鏡頭展現微笑，電力十足。

他開心留言表示：「回想過去，有太多需要謝謝的人自己很慶幸也很開心，能够即时擁有每一份感動、每一次的精彩時刻，這要感謝人生中幫助過我的每一個人跟曾經合作過的工作伙伴，讓我不斷有動力地往前，扮演好每一個角色。感謝爸爸教育我的每一件事，讓我銘記在心，感同身受。感謝媽媽無微不至的愛，讓我將心比心學會照顧别人。最重要還有我的家庭，讓我擁抱無比的幸福，讓我無後顧之憂。親愛的穎友、粉絲們，感謝你們一路相伴。收到大家的生日祝福，真的很開心，也祝福大家友誼长存。」

林志穎仍然少年感十足。（林志穎微博圖片）

林志穎慶祝50歲會到意大利法拉利嘉年華會開F1。（林志穎微博圖片）

然而，保養得宜的他曾公開養生秘訣，就是要多喝水以及保持健康快樂的心情。而他在接受媒體訪問時亦表示，會到意大利法拉利嘉年華會開F1，當自己生日禮物，而今年他還推出了一首單曲《奔向有你的地方》慶祝50歲知天命之年。