《愛．回家》跳水女星慘被分手　7個英文字回應離開心情

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，差不多每晚跟大家見面，造就了多個深入民心的角色外，劇中亦撮合了多對熒幕情侶，但隨著角色離開劇組，戀情也跟著消失，近日被分手的角色，必定是阿孝跟Liza，在昨晚一集講到Liza返回菲律賓，正當阿孝借酒澆愁，竟跟賈名媛搭上並遭Liza撞破，二人的感情線，正式告一段落，而演出Liza的姜麗文，在IG回應「No matter what… Liza and Darling, Forever」，並Tag上阮政峰，不少觀眾也大喊不捨。

姜麗文在IG回應「No matter what… Liza and Darling, Forever」，並Tag上阮政峰。（IG圖片）

近日《愛．回家》播出了阿孝（阮政峰），跟賈名媛酒後亂性，並被Liza撞破，二人正式分手，但整集也不見Liza出場，令人懷疑姜麗文離開劇組早有預示。之後姜麗文在IG分享了多張跟阮政峰拍劇的片段，寫上「No matter what… Liza and Darling, Forever」，並Tag上阮政峰。畫面令人睇到眼濕濕，網民留言大讚二人是最合襯CP，不捨得姜麗文離開劇組，對於阿孝跟賈名媛發展不大受落。其實姜麗文新婚不久，正在積極造人，隨時會有喜訊，現時離開劇組，粉絲更應該送上祝福。

姜麗文扮菲律賓家傭Liza，獲得不少掌聲。（IG圖片）

+ 2

姜麗文與老公好登對。

姜麗文婚紗造型曬心形胸。

撓實爸爸秦沛。

李琳琳輕撫姜麗文臉龐。

姜麗文飾演高小姐菲律賓姐姐Liza。（電視截圖）

姜麗文身材纖瘦，充滿美感。（IG圖片）

姜麗文跳水空翻逐格睇：

+ 5