伊能靜直播大談同秦昊冇白頭偕老想法　9年姊弟戀婚姻疑亮紅燈

現年56歲的伊能靜在2015年與內地男星秦昊結婚，婚後育有一女小米粒，一家三口相當幸福。而活躍於直播平台的她，近日在直播中大談未來想法時，強調自己與老公沒有白頭偕老想法，認為活在當下，把自己做好就好，因這一番說話引起不少網民猜測，懷疑婚姻出現問題，掀起大家討論。

伊能靜﹑秦昊在2015年結婚。（伊能靜微博圖片）

在直播間時，伊能靜談到未來想法時表示：「我跟秦先生（秦昊）沒有白頭偕老的想法，我跟他也沒有那種甚麼一定要怎麼樣鎖死一輩子的想法。因為現在的我認為活在當下，然後把當下這個自己做好，然後，不斷成為發光的自己這件事情是更重要的，也就是我成為最好的的是我的課題，我很愛他是我的課題，但他愛不愛我能不能夠成長為最好的他是他的課題，在課題分離的狀態裡面，我真的會覺得，如果可以我們就往那條路走去，我們有這樣的想法，我們有想要把生活過好的想法。」

「白頭偕老」這個想法絕對是每一對夫妻渴望做到的，然而伊能靜強調沒有這個想法，隨即令網民猜想她說這一番話，估計是婚姻出現了問題。

伊能靜大談未來想法。（微博圖片）

伊能靜因直播這一番話，引起婚變揣測。（伊能靜微博圖片）

其實，在2022年他們已傳過婚姻亮紅燈，因為伊能靜在社交網站上貼一張泛淚照片表示：「我把眼淚含在眼眶裡，因為我知道，掉下來就輸了。」又被發現夫妻二人的微博帳號搜索不到對方的相關訊息，再加上男方被媒體影到與一名女子在餐廳用餐，二人舉動親密，所以當時就盛傳他們離婚。如今伊能靜因這一番話再度令大家關注其婚姻狀態，到底婚姻是不是出現危機呢？大家目前都在議論紛紛中。