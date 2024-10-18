性感𡃁模淡出多年罕露面直播　突貼舊照感慨難洗底：努力沒有效果

元祖𡃁模之一的「動漫Maggie」李曼筠是電影台主持出身，因06年擔任香港動漫展模特兒為人熟悉，憑著豐滿上圍俘虜不少宅男，亦有拍過《愛鬥大》、《內衣少女》、《最強囍事》等電影，不過她已淡出幕前多年，與男友和愛貓過著低調生活，甚少再貼性感相，但就不時分享自己的下廚照。

李曼筠06年做香港動漫展模特兒冒起，有「動漫Maggie」之稱。（VCG）

李曼筠的身材惹火，她亦出過性感寫真。（VCG）

李曼筠（右二）曾於《最強囍事》飾演古天樂秘書。（VCG）

李曼筠過往走性感路線。（fb圖片）

大玩濕身誘惑。（IG圖片）

身材非常好！（fb圖片）

李曼筠是不少宅男的女神。（討論區圖片）

李曼筠在2015年都有再影水著相。（fb圖片）

日前她激罕露面，在「怪壇@邁步工房」YouTube與《怪談》前團隊開直播，憶述從前拍節目的遭遇，她說當時去了重慶一個義莊探靈，原本冇乜事，亦已冇乜對白可以再講，正當以為冇事發生之際行返轉頭，卻突然全身肌肉繃緊收縮：「我成個人跌低咗，成身肌肉喺度收縮，睇片好明顯見到下半塊面嘴嗰啲肌肉向入面收，隻手亦都揦埋咗，好似癲癇咁樣。」幸好踏出門口後肌肉回復正常，但這一次經歷徹底嚇怕她，以後不敢再探靈。

李曼筠主持過《怪談》。（有線畫面）

李曼筠淡出幕前多年。（IG圖片）

過著低調的生活。（IG圖片）

平時就時常常下廚，與男友和愛貓生活。（IG圖片）

她曾表示現在的自己比十幾歲時多了沉穩。（IG圖片）

李曼筠在最新近照展示新髮型。（IG圖片）

近日Maggie罕露面，與《怪談》前團隊開直播。（YouTube@怪壇@邁步工房）

李曼筠分享自己的靈異經歷。（YouTube@怪壇@邁步工房）

Maggie都有在IG分享這些直播的片段，此外，近日IG有一個新熱潮，就是大家貼出facebook第一張大頭照，Maggie亦響應了這個小遊戲，貼出多年前的舊相，不過因為一些評論，就令她有感而發，似乎感慨自己無論如何努力，都難以洗脫過往形象。Maggie說：「明明以前瘦過而家好多，但是大多數人見到而家的我都會說我瘦了好多，或許證明了，一開始的形象是多麼入心，之後做再多，人們都只會記得一開始的那個我。都幾有趣，乜都冇做，反而人人記得；努力去做，反而沒有效果。」

李曼筠沒有走樣，而且比以前更瘦。（IG圖片）

李曼筠日前貼出自己以前的facebook大頭照。（IG圖片）