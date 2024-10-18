企業強人｜譚俊彥點解唔係姓狄？　原來同60年代著名法國影星有關

譚俊彥主演的《企業強人》今晚（18/10）大結局，不過「腦洞大開」的網民之焦點卻不是劇情，而是「譚俊彥點解唔係姓狄」，想法無厘頭但又十分值得深討一番。有關疑問在網上掀起了一番討論，但似乎網民都十分醒目，紛紛留言回答。

譚俊彥主演《企業強人》。（截圖）

有網民笑言：「姜秦爾，三兄弟都可以唔同姓」，表示演藝圈兄弟姊妹不同姓比比皆是，不足為奇，也有人又開玩笑地說：「譚同狄係相通」，更有人笑言：「出世個陣佢係叫狄俊彥, 後尾佢又唔知點解自己改做譚俊彥」。當然，這些言論通通都是講笑。

姜秦爾 三兄弟。（VCG）

當年狄龍勁靚仔勁型。（YouTube截圖）

當年狄龍勁靚仔勁型。（YouTube截圖）

當年狄龍勁靚仔勁型。（YouTube截圖）

其實譚俊彥就真的是用真名入行，而狄龍才是用了藝名。圈中不少藝人都喜用藝名，例如以上說過的「姜秦爾三兄弟」，特別是舊一代，藝人因各種原因，例如原名不夠「響」，入行時演藝師傳替其改名，最經典例子有「元家班」的元字頭藝人，又或因風水學說，曾出演過經典劇集角色而被人直接用角色名稱呼 等等。

譚俊彥近日於《新聞女王》的演出被指致敬父親狄龍經典作《英雄本色》，阿Sean表示不但觀眾、連拍攝時的工作人員也有相同的聯想。（陳順禎 攝）

譚俊彥兒子盡得祖父狄龍的英氣！（影片截圖）

不少電影人視阿倫狄龍為偶像，包括兩大荷里活巨星里安納度狄卡比奧及奇洛李維斯等。（劇照）

元家班。（截圖）

據網上資料，狄龍原名為譚富榮，於1968年考入邵氏公司的南國演員訓練班，並與韓國材、白彪、楊澤霖、陳觀泰、鄧光榮以及高雄等人為同學。翌年從眾人之中脫穎而出，一舉就成為了電影《死角》的主角，一部以間諜片為題材的電影。據傳，狄龍這個藝名源於阿倫狄龍，一位擅長飾演英雄或反英雄角色當年的著名法國影星。父親姓譚，而兒子也姓譚，當然是再合理不過，但話說回來，如果譚俊彥改名叫「狄彥」，似乎也是不錯的選擇。譚俊彥不妨考慮一下？