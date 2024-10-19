黃聖依坦承處於分居狀態　自爆富商老公最驚失去：錢

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子結婚至今17年，育有兩子，一家四口相當幸福。然而，沒想到人前幸福的他們，原來婚姻早已出現危機，近日他們就一起錄製綜藝節目《再見愛人4》，女方坦承因受不了男方的爹式管理，像被捆綁似的生活，所以令她有離婚的想法，還表明目前二人處於分居狀態。

黃聖依﹑楊子婚姻原來早已出現問題。（影片截圖）

在節目中，他們二人被安排住在同一屋簷下，在見面時卻顯得陌生似的，連最基本的擁抱都沒有，各自做各自事情，像陌生人似的。而在受訪時，原來才得知他們目前是處於分居狀態，黃聖依表示：「沒有一起住，就是算分開很長時間。」所以見面時顯得陌生不自在。

他們結婚17年，人前恩愛甜蜜，還不時一起上節目，令人覺得是「圈中模範夫妻」代表之一，原來私下他們婚姻早已出現問題，楊子表示：「我和聖依在外人面前婚姻狀態是成功的，但實際上一地雞毛。今年，又到了我和黃聖依想分開的一年了。」言下之意，分開這回事已不是第一回了。

二人見面時感到陌生。（影片截圖）

各自做自己事情。（影片截圖）

而黃聖依亦表明這是她想離婚的第三年，她似乎是受不了對方的長輩式管理：「他覺得自己非常有權威性，對待我有一種長者，一種父親的角色，去希望能夠按照他的指令去行事，我之前都是總是接到通知的那個角色，就沒有辦法，所以我覺得很多的時候感覺是在被合約的東西捆綁的，很多的時候。」

黃聖依受不了老公長輩式管理。（影片截圖）

另外，在玩遊戲時，問到楊子最害怕失去的東西是甚麼，黃聖依笑言是：「錢」 ，楊子表明不是：「其實一點兒都不對，我最怕失去眼睛，如果失去眼睛對我的打擊太大了，因為我畢生的愛好就是收藏，所以眼睛對我來講太重要了。」他的答案竟然不是另一伴或家庭，不禁令網民覺得家庭似乎在他心目中並不是排在第一位，他們在問答遊戲中亦不了解彼此，似乎連最基本的了解也沒有，難怪久而久之婚姻會出現問題。

黃聖依表示這是她想離婚的第三年。（影片截圖）