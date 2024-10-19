氣質人妻一家三口溫馨慶生　被網民「踩場」投訴狂數N宗罪

有「翻版黎姿」之稱的湯怡2021年與大她8年的排舞師麥秋成結婚，同年6月誕下女兒「麥QQ」麥紫喬，一家三口幸福美滿。日前湯怡迎來37歲生日，她在IG曬出一系列慶生照，並寫道：「簡單的跟最愛的人一起過，就滿足了。謝謝大家的祝福，謝謝大家滿滿的愛。大家身體健康就是最大的禮物，愛你們❤️#happybirthdaytome #跟你一樣笑得燦爛 #loveyouandmissyou」不少圈中好友都有留言送上祝福。不過有網民就留言投訴湯怡經營的餅店食物質素差，其後更掀起網民熱議，紛紛留言狂數N宗罪！

湯怡有「翻版黎姿」之稱。（IG@yuenkaka）

好瘦。（IG@yuenkaka）

湯怡與麥秋成不時放閃。（IG@yuenkaka）

一家三口。（IG@yuenkaka）

日前湯怡迎來37歲生日。（IG@yuenkaka）

一家三口溫馨慶生。（IG@yuenkaka）

該網民留言：「Delete咗咪又send lor，跟住你可以再delete then block埋我架！too disappointed。其實點解send 咗 message去你Account餅店 Account都冇人覆嘅？買親啲cookie 由原本你地係放入紙袋，我再返屋企放入膠袋都可以唔夠12個鐘又淋又濕，我都唔係好明點解，講緊我14號金鐘買嘅。」而湯怡隨即回覆：「我只係有張未post姐😉當然可以再次留言啊。首先多謝你嘅支持，但我餅店IG係無customer service的，有問題可以whatsapp 59784039，同事返工時會盡快回覆你啊🙇🏻‍♀️ 另外我地建議曲奇餅係密封保存，如果唔係曲奇餅一受潮就會淋了（尤其是香港天氣潮濕又開冷氣）。」

湯怡。（IG@yuenkaka）

自己整甜品。（IG@yuenkaka）

經營餅店。（IG@yuenkaka）

有網民留言投訴。（IG截圖）

不過事件仍未平息，有網民就指曾買過湯怡餅店的蛋糕，但就覺得有酸味，又指餅店的蛋糕同曲奇餅價錢都不平，但就不新鮮，亦有人重提早前湯怡出Post為蛋糕店請全職員工，有網民建議：「如果一個月有8日假，可能會多啲人申請！」怎料湯怡串爆回覆：「最好係唔洗（使）返工都有糧出 對不對」。對此，網民就直斥湯怡要求多，刻薄員工：「請人都可以咁串，老闆娘喎，偽人喎」、「咁叻唔駛去你度做啦！求其搵份文職一個月都8日假，仲可以舒服嘆冷氣，咁耐都請唔到人佢應該要檢討。」

掀起網民熱議。（IG截圖）

面對網民溫和建議，湯怡寸爆回覆：「最好係唔洗 （使）返工都有糧出 對不對」。（IG截圖）

湯怡兩年前招聘廣告中列明員工每月可享有6日假期及12日有薪年假。（IG截圖）

網民狂數N宗罪。（IG截圖）

網民狂數N宗罪。（IG截圖）

湯怡與麥秋成一家三口。（IG@mcshing）

湯怡一家人。（IG@yuenkaka）

好恩愛。（IG@yuenkaka）