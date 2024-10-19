鍾麗淇大女參加運動會不用助行支架完成賽事　曾被診斷活不過兩歲

現年47歲鍾麗淇於2010年與中意混血男友Nardone Ruggero結婚，婚後育有兩名寶貝女兒，一家四口生活幸福。鍾麗淇的大女Isabella在半歲大時，確診患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf Hirschhorn Syndrome），曾被醫生診斷斷言不能走路兼且活不過2歲。不過鍾麗淇多年來對女兒Isabella悉心的照顧，令Isabella一直健康成長，Isabella現已14歲了。

鍾麗淇（Margaret）與中意混血老公Nardone Ruggero為照顧患病大女不辭勞苦，為她打造充滿愛的成長環境。（IG：@yogachung）

鍾麗淇（Margaret）帶同兩名女兒到嘉年華會。（IG：@yogachung）

日前鍾麗淇陪伴大女Isabella一起參加學校的運動會，她於社交網分享了當日的短片，片中可見Isabella從助行支架站起來，並在運動場的跑道上由老師陪同下逐步向前走，鍾麗淇邊拍片邊肉緊地為女兒吶喊歡呼打氣，場面感人。鍾麗淇以英文留言寫道：「這就是我努力、堅強的動力。我們在生活中都會遇到困難，很容易說『我做不到，這太難了』但是希望、毅力、精神和身體上的鼓勵以及訓練將為你實現認為無法實現的目標。每個人都為她打氣，當然媽媽是最大聲的。你的身體和精神都變得如此強大。你的笑容洋溢著快樂，你用永無止境耐力去學習，為媽媽上很多課，讓媽媽的心充滿愛。」

鍾麗淇曾表示在女兒Isabella5歲開始教她走路，Isabella未能自己平衡，需靠坐行支架走路。這次Isabella能不靠助行支架自己走路，實在是相當厲害。

鍾麗淇與女兒一起參加學校運動會。(ig圖片)

鍾麗淇與女兒一起參加學校運動會。(ig圖片)

鍾麗淇女兒好叻女。(ig圖片)

鍾麗淇女兒好叻女。(ig圖片)

鍾麗淇女兒好叻女。(ig圖片)

鍾麗淇女兒好叻女。(ig圖片)

鍾麗淇女兒好叻女。(ig圖片)

鍾麗淇女兒好叻女。(ig圖片)