兩位前新聞主播月花6萬做馬主鬥富貴　狂曬人上人生活身價暴升

馬主一向都係身分象徵，既要有錢，又要識得馬會的遴選委員，先有機會成為會員，然後才有資格入紙抽籤，所以在香港能夠升為馬主絕對是有頭有面！繼前天氣女郎黃婉曼在2022年加入馬主行列，養有「觀眾之力」。而曾有「新聞女神」之稱的周嘉儀今年亦榮升馬主，擁有愛駒「天下寵兒」，據知養馬費每月平均要價6.1萬元，並非普通人可以承擔！，二人離巢後都身價幾級跳，生活極之富貴！

兩位都係馬主！（IG/@icy.wong）

周嘉儀亦經常曬馬！（IG/@venuskychow）

黃婉曼自2009年開始擔任TVB天氣女郎，2010年離巢後，2014年嫁給會計師兼馬主馮柏基，有指兩人的婚禮豪花逾300萬，先在意大利舉行婚禮，返港後在洲際酒店筵開50圍大搞豪華婚宴，婚後為老公誕下兩女。婚後，黃婉曼到日本東京修讀藍帶麵包課程，2019年她投資7位數開設麵包烘培餐廳，可惜近年飽受疫情打擊，生意大跌，最後在2022年宣布結業。

點少得曬Hermès！（IG/@icy.wong）

周嘉儀亦有不少Hermès手袋！（IG/@icy.wong）

黃婉曼與丈夫馮柏基均熱愛賽馬，後者現時養有「飛雲」，交由方嘉柏訓練；馮氏伉儷視賽馬為家庭活動。閒時，黃婉曼又會坐私人遊艇出海，又會打高爾夫球，絕對是人上人的生活。

私人遊艇出海！（IG/@icy.wong）

出入馬場，輸馬都開心！（IG/@icy.wong）

曬豪宅！（IG/@icy.wong）

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而師妹周嘉儀雖然未婚，但離開主播界，轉型成為金融界女強人，除了越住越豪外，她更不時在社交平台分享優質生活，滿身名牌獲封「周身名牌」美譽，生活質素絕對唔輸闊太黃婉曼。

被改叫「周身名牌」。（IG/@venuskychow）

曬豪宅！（IG/@venuskychow）

景色一流！（IG/@venuskychow）