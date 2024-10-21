TVB《中年》人氣女神被指眼神嫌棄粉絲　疑戀大22年人夫形象盡毀

參加無綫（TVB）節目《中年好聲音》爆紅的43歲龍婷，早前被爆出與65歲已婚演唱會製作人丘亞葵車廂激吻「Hello Kiss」。引來全城關注，有傳因此事被公司「雪藏」，更被爆出疑似曾結婚育有一女的過往。近日龍婷終於復出，獲邀到天津為明星足球隊獻唱助興，唯對丘亞葵一事則封口不談。

曾參加TVB節目《中年好聲音》而爆紅的其中一位參賽者43歲龍婷人氣相當強勁。（陳順禎攝）

龍婷「Hello Kiss」丘亞葵斷正惹起全城關注，導致瞬間形象插水。（fb@Vigo Yau）

日前有網民拍下龍婷現身公開場合片段，該段為龍婷於今年5月出席萬眾同心公益金記者會的片段，當時龍婷仍未被爆出「Hello Kiss」風波。片中龍婷人氣強勁，被粉絲包圍得水洩不通，更有瘋狂粉絲捉住龍婷不放，摸龍婷背脊，似乎想同偶像打卡。

龍婷「Hello Kiss」丘亞葵斷正就一直「潛水」，不過透過TVB否認二人有感情關係。（fb@Vigo Yau）

龍婷因「Hello Kiss」形象插水。

被圍堵的龍婷依然保持冷靜，可是被瘋狂粉絲追趕期間突然收斂笑容，斜眼看來兩邊，似乎頗為手足無措，隨後便極快再展開笑容離去。有網民留言指她疑似露出「嫌棄」眼神，「勁唔鍾意E種人！剛開始果個眼神帶有嫌棄，跟住好快掛上好假既笑容。or只有我敏感睇到？」獲得留言欄最多讚好。但龍婷被瘋狂粉絲追趕兼用手觸碰身體，她受驚不滿也在情理之內。而片段日前上載至社交網，有網民仍提起她與丘亞葵的緋聞，看來要走出是非重建形象，仍需一段時日。

龍婷今年5月出席活動，日前有粉絲分享當日片段。（小紅書@香港趙大拿）

龍婷被粉絲圍堵。（小紅書@香港趙大拿）

似乎頗為疲倦。（小紅書@香港趙大拿）

笑一笑。（小紅書@香港趙大拿）

轉身個樣突然變冷淡。（小紅書@香港趙大拿）

斜眼左右望。（小紅書@香港趙大拿）

極快又再展開笑容離去。（小紅書@香港趙大拿）

狂粉窮追不捨。（小紅書@香港趙大拿）

摸龍婷手臂。（小紅書@香港趙大拿）

有網民留言指她疑似露出「嫌棄」眼神。（小紅書@香港趙大拿）

片段日前上載至社交網，有網民仍提起她與丘亞葵的緋聞。（小紅書@香港趙大拿）

片段日前上載至社交網，有網民仍提起她與丘亞葵的緋聞。（小紅書@香港趙大拿）