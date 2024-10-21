TVB《中年》人氣女神被指眼神嫌棄粉絲 疑戀大22年人夫形象盡毀
撰文：張寧兒
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參加無綫（TVB）節目《中年好聲音》爆紅的43歲龍婷，早前被爆出與65歲已婚演唱會製作人丘亞葵車廂激吻「Hello Kiss」。引來全城關注，有傳因此事被公司「雪藏」，更被爆出疑似曾結婚育有一女的過往。近日龍婷終於復出，獲邀到天津為明星足球隊獻唱助興，唯對丘亞葵一事則封口不談。
日前有網民拍下龍婷現身公開場合片段，該段為龍婷於今年5月出席萬眾同心公益金記者會的片段，當時龍婷仍未被爆出「Hello Kiss」風波。片中龍婷人氣強勁，被粉絲包圍得水洩不通，更有瘋狂粉絲捉住龍婷不放，摸龍婷背脊，似乎想同偶像打卡。
被圍堵的龍婷依然保持冷靜，可是被瘋狂粉絲追趕期間突然收斂笑容，斜眼看來兩邊，似乎頗為手足無措，隨後便極快再展開笑容離去。有網民留言指她疑似露出「嫌棄」眼神，「勁唔鍾意E種人！剛開始果個眼神帶有嫌棄，跟住好快掛上好假既笑容。or只有我敏感睇到？」獲得留言欄最多讚好。但龍婷被瘋狂粉絲追趕兼用手觸碰身體，她受驚不滿也在情理之內。而片段日前上載至社交網，有網民仍提起她與丘亞葵的緋聞，看來要走出是非重建形象，仍需一段時日。