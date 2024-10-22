78歲TVB綠葉凌晨開工食飯盒網民心酸　年輕走上歪路連毒品都試過

現年78歲的無綫（TVB）綠葉白彪近年在《愛．回家之開心速遞》飾演「雷公」一角曝光率大增，在《萬千星輝頒獎典禮2020》更憑《香港愛情故事》奪得「最佳男配角」，老年的事業運相當順。

白彪得到「最佳男配角」獎。（電視截圖）

雖然又入屋又攞獎，但白彪並沒有鬆懈，今個月跟上潮流進駐內地社交平台抖音，最近出了一條片拍攝自己凌晨時份依然在開工，78歲的他在街邊食飯盒，令網民心酸。有網民問到：「這麼大年紀還拍戲，太辛苦了」，不過白彪卻回覆：「不辛苦，選擇了演員這個行業就要接納塔的特殊性！必須還要愛他！」敬業精神令人佩服！

拍到凌晨都要繼續。（片段截圖）

坐街邊食飯盒。（片段截圖）

坐街邊食飯盒。（片段截圖）

網民留言給白彪。（網上截圖）

網民留言給白彪。（網上截圖）

提起白彪，老一輩的觀眾一定會想起他在1976年佳藝電視中《射鵰英雄傳》以及《神鵰俠侶》，飾演郭靖時，威風凜凜、豪氣的大俠形象。彪叔為香港戲劇界貢獻良多，入行52年參演過的電影至少有100套，早期大多參演《大破白蓮教》、《龍蛇混雜》和《黃飛鴻四大弟子》 等武打電影，90年代後，還參演過《富貴兵團》和《這個阿爸真爆炸》等較輕鬆的電影。

《香港愛情故事》大受觀眾喜愛。（劇照）

這位香港電視史上第一代郭靖「郭大俠」，在劇集方面反而較多元化，試過在亞洲電視的《滿清十三皇朝》 飾演過康熙，也在《我和殭屍有個約會III之永恆國度》 飾演過神龍，後來1989年過檔TVB後，第一套參演的也是處境劇，叫《我愛玫瑰園》，作品也有《學警狙擊》、《畢打自己人》 和《點解阿Sir係阿Sir》。其實其實白彪的原名叫劉國榮，年輕時住在紅磡鐵皮屋區，成長環境品流複雜，在少年時的好勇鬥狠，還曾經加入過童黨，與黑社會講數和打交，在一篇訪問中更提過自己還吸過白粉，不過他就直言：「屎坑咁嘅味。」說話方式猶如大俠一樣，十分直接。或者是年輕時好勇鬥狠的性格，而注定他是一位天生的「大俠」。

講起大俠，點少得白彪。（網上圖片）

他在13歲那年開始學習洪拳，其後還曾經拜師學過蔡李佛拳，19歲他就報讀邵氏演員技能訓練班，跟隨林蛟師父學武，畢業後就加入了電影圈。1973年李小龍遽然離世，武打片市場進入暗淡期，失業在家半年後，他就收到佳視開台的消息，獲邀成為《射鵰英雄傳》的男主角郭靖，劇集由米雪飾演黃蓉，而陳惠敏則是東邪。他笑言這個配搭相當好：「米雪就俏黃蓉，配埋個（我）戇居郭靖，效果便非常好。」播出後便一砲而紅，後來還飾演過兩次「郭靖」，1995年TVB的《神雕俠侶》由古天樂飾演楊過，而他則是成熟版郭靖。1990年白彪全家移民加拿大多倫多後，他已經減少了幕前演出，2017年為了人情味才回到香港為ViuTV拍攝電視劇《詭探》，2019年又再回無綫。

白彪第一次拍電視劇就擔正做《射鵰英雄傳》的男主角郭靖。（網上圖片）

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