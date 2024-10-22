東張西望｜一線男藝人加入做東張男神　區永權：你監生迫走何沛珈

TVB節目《東張西望》的主持一向有「東張女神」及「東張男神」之稱，昨日（21日）一集的下半部分，竟驚現新男主持？今日一集一開始是由區永權與何沛珈做主持，但廣告回來後竟然換了人。

TVB節目《東張西望》的主持一向有「東張女神」及「東張男神」之稱。(節目截圖)

今日一集一開始是由區永權與何沛珈做主持，但廣告回來後竟然換了蕭正楠。(節目截圖)

廣告回來後，主持枱上「東張女神」何沛珈被換成新「東張男神」蕭正楠，蕭正楠一開始十分順暢的說：「返到嚟《東張西望》，大家好，我係蕭正楠，好開心加入東張呢個大家庭。」

主持枱上「東張女神」何沛珈被換成新「東張男神」蕭正楠。(節目截圖)

蕭正楠話好開心加入東張呢個大家庭。(節目截圖)

區永權則「喊晒口」表示他迫走何沛珈：「你真係加入東張啊？你監生迫走何沛珈，你好等錢使咩依家？」蕭正楠繼續說：「唔係啊，全香港市民都知道有咩大事發生一定要『報東張』㗎嘛！」

區永權則「喊晒口」表示蕭正楠迫走何沛珈。(節目截圖)

區永權仲問蕭正楠係唔係好等錢使。(節目截圖)

原來是因為蕭正楠所演的劇集《巾幗梟雄之懸崖》今日正式播出第一集，而晚上10時半又會再見到蕭正楠出現，皆因他與區永權會一同主持新節目《呃錢》。區永權表示由今晚開始每天都要見到蕭正楠，想不到他連《東張西望》都「硬闖」，還問他有什麼想做的，蕭正楠就輕鬆表示連《晚間新聞》他都想參與。

原來是因為蕭正楠所演的劇集《巾幗梟雄之懸崖》今日正式播出第一集。(節目截圖)

10時半會播出蕭正楠與區永權會一同主持新節目《呃錢》。(節目截圖)

節目最後區永權問蕭正楠明天還會不會出現時，蕭正楠則說：「冇投訴信可能繼續喺度。」蕭正楠一說，已經有網民留言表示希望大家不要寫投訴信，希望蕭正楠能繼續「報東張」。

節目最後區永權問蕭正楠明天還會不會出現。(節目截圖)