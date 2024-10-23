73歲歌手玩命踩風火輪飄移唱歌　原來苦練數月曾跌傷重要部位

李龍基雖然今年已經73歲，但仍然樂於作新嘗試。日前他出席一個位於大學會堂的國慶活動時，竟然踩住風火輪飄移出場，在台上超流暢地滑來滑去，有如溜冰高手般轉了幾圈，霸氣十足！從片段中見到著住白色中山裝的基哥，有如科幻片人物般登場，站在風火輪上唱歌，表現柔韌有餘。

李龍基日前出席國慶騷，（fb@歐陽均諾）

李龍基竟然踩住風火輪出場，在台上邊滑邊唱。（《01娛樂》片段截圖）

他更有如溜冰高手般轉了幾圈，動作流暢。（《01娛樂》片段截圖）

《香港01》就此訪問李龍基，他笑言是扮「摩登哪吒」，因為想用一個特別方式出場，所以向主辦單位提出踩住風火輪現身。操作風火輪好考平衡力，他已練習了好幾個月，問基哥覺得難唔難，他說：「只有兩個輪子，要取得平衡是有點困難的，又怕跌！跌前面還好，有兩手頂住，若向後跌便很危險。我撻咗幾次啦，有一次傷到屁股痛咗個幾兩個月！」基哥表示雖然有難度，不過好似踩單車一樣，熟手後就會容易控制和平衡。

李龍基透露是自己提議踩住風火輪現身，因為想帶畀觀眾新鮮感。（《01娛樂》片段截圖）

不過基哥表示，自己練習期間傷了幾次，更跌傷屁股，幸好現時已痊癒。（《01娛樂》片段截圖）

至於為何明知危險都要表演踩住風火輪唱歌，基哥坦言每次開騷時，若環境許可都想搞搞新意思，為Fans帶來新的印象，而現場看到觀眾的反應已覺得相當值得。早前他的演唱會延期，問何不留返到時才表演這些高難度動作，他指今次是小試牛刀，「或者到時有更新鮮的想法呢😀😀😀😀😀😀😀如吊威也😂😂😂😂😂😂😂😂」