TVB上位小花孖港姐胞妹拍美胸廣告　比堅尼孖妹照勁養眼

Tvb小花趙璧渝近年劇接劇，於劇集《法言人》中飾演一位年輕時曾影裸照的𡃁模、一位單親媽媽，表現亮眼。其胞妹趙穎琪曾參選2023年港姐，兩姐妹感情要好，近日齊齊出埠以孖妹姿態拍攝美胸廣告，更在IG分享火辣泳照。



入行十年，趙璧渝剛剛終於遇上《法言人》Coco一角，未敢說是捱出頭，但總算對家人有交代。（陳順禎攝）

趙璧渝妹妹趙穎琪參選2023年港姐。（葉志明攝）

趙璧渝胞妹趙穎琪穿得很性感，小背心加短褲，盡顯夏日氣息。(ig@gladys_cwk)

向來寵妹的趙璧渝，上載福利照為妹妹慶祝生日，二人一同穿上粉紅浴衣玩仙女棒，又齊齊換上比堅尼在戶外浸浴相當寫意：「Happy birthday to my dearest sister！今年最正就係有機會同阿妹一齊出埠拍廣告，可以寓工作於娛樂，希望之後可以同妳再創造更加多姊妹淘嘅回憶！」

趙璧渝與妹妹趙穎琪感情要好。（IG：@osannachiupikyu）

趙璧渝與妹妹趙穎琪感情要好。（IG：@osannachiupikyu）

趙璧渝與妹妹趙穎琪齊齊換浴衣。（IG：@osannachiupikyu）

趙璧渝與妹妹趙穎琪齊齊換浴衣。（IG：@osannachiupikyu）

趙璧渝與妹妹趙穎琪齊齊換浴衣。（IG：@osannachiupikyu）

趙璧渝與妹妹趙穎琪泳裝好養眼。（IG：@osannachiupikyu）

趙璧渝與妹妹趙穎琪泳裝好養眼。（IG：@osannachiupikyu）