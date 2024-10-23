楊茜堯被傳與胡定欣不和14年 親揭真相原來由另一花旦引起

TVB台慶劇《黑色月光》下周一（28日）香港首播，昨日（22日）楊茜堯（原名：楊怡）、林夏薇、馬志威等一眾演員出席宣傳活動，場面相當熱鬧。

適逢胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》本周一（21日）開播，令不少網民想起楊茜堯與胡定欣在2010年《萬千星輝頒獎典禮》台上互藐，這片段更成為網絡經典gif，14來都不停被翻loop ，令人覺得楊茜堯，胡定欣兩大視后不和十幾年，昨日楊茜堯接受《香港01》訪問，決定自爆當日真相，解開與胡定欣十幾年的恩怨⋯⋯

一眾演員出席宣傳活動，場面相當熱鬧。（梁碧玲攝）

楊茜堯表示從沒想過這一小片段會流傳十幾年，她說：「我從來都冇解釋過係咩原因，我記得當時第日起身，微博俾人洗版，就係呢條片瘋傳，我即刻send信息問胡定欣，『我話定欣咩事呀？』定欣話『唔知呀，唔駛理佢哋』。」

楊茜堯決定親自解釋當日被傳與胡定欣互藐事件。

楊茜堯續說：「我喺度解釋一次喇，我最後find out咗點解我有呢個行為，被人影咗出嚟，cap咗出嚟咁多年呢？我記得當時子珊坐我呢邊（右）定欣坐呢邊（左），子珊同我講好凍，跟住我就話係咩，好凍咩，就係咁樣，我好肯定。」

當時與徐子珊說話時，她就配合手部動作，所以最終被拍出來被誤以為藐視批踭胡定欣，她表示：「識我嘅人都知我唔會批踭，我同定欣大家咁熟點會批踭，（搞到傳不和好耐）好搞笑呢件事，（私下同定欣friend 唔friend?）friend 嘅，我試過同佢去沙灘，兩個人一齊去沙灘曬太陽。（台慶重演吓？）好呀！我下次同佢示範吓先。」

而對於她同胡定欣被視為今年視后大熱，她就表示：「其實識我嘅人都知道，獎我都係好隨緣嘅心態，我冇諗太多嘢，每一個角色我會用心做好。」揚言更希望劇集奪獎。

楊怡同胡定欣8年前曾經傳不和 用肩撞加藐爆gif成為經典

傳不和14年兩大視后激罕同框攬頭攬頸 當年一單新聞轟動全港

楊茜堯更即席重演當年批踭一幕相當鬼馬。

這一幕絕對是頒獎禮經典。

說回《黑色月光》劇中，楊茜堯為了復仇一步一步接近敵人，最終令所有的敵人敗在自己手中，問到拍此劇是不是很爽時，她就表示：「其實都會，有時喺現實有做唔到嘅嘢，譬如你好想推一個人落樓。」

當中有一場戲她被大反派馬志威掐着頸部，問到她馬志威是不是真掐時，她就表示是真的：「係呀！我同佢未合作過，佢嘅第一場戲佢都冇問過我得唔得，佢一嚟就叉我頸，個場係啲對白冇講佢要叉我頸，我哋綵排嘅時候佢就叉我頸，我覺得嗰樣嘢好自然，佢有問我介唔介意，我話唔緊要，反而你用力啲，因為拍嘢唔投入啲唔夠真實，個場戲我覺得係舒服嘅。」表示與對方拍戲很開心。

楊茜堯演技了得。（梁碧玲攝）

馬志威在劇中飾演渣男與楊茜堯有不少對手戲。（梁碧玲攝）