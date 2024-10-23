胡楓爆自己最唔Like藝人　同場相遇面對面跟對方說：真係好唔開心

現年92歲、人稱「修哥」的胡楓，在影視界打滾超過70年，而且愈老愈精靈，近年還轉型做埋KOL，在社交平台開設「修哥萬花筒」，訪問不同明星，搞得有聲有色，深受網民喜愛。不過向來「好好先生」的修哥，竟然都有不Like的藝人，究竟是誰呢？

修哥近日找來三哥苗僑偉做他的節目《修哥萬花筒》嘉賓。（小紅書）

苗僑偉在修哥面前不夠膽稱自己做三哥。（小紅書）

修哥近日飯局，期間更不忘把握機會拍攝新一集《修哥萬花筒》，而他所指「唔Like」的人就是三哥苗僑偉，三哥先謙虛說：「喺修哥面前呢，我就唔敢叫三哥了，你可以叫我三弟，但係我通常見到修哥都會叫佢『喂，死𡃁仔，你唔好咁牙擦喎！』其實佢係一個𡃁仔嚟架。」

修哥風趣說：「我話畀你聽呀，我見到佢好唔Like架，因為佢有型、有款過我，你話我真係好唔開心架，不過今日見到佢冇辦法唔搵佢傾下偈。」不過三哥都非常識撈，讚返對方：「講到型，又邊度及得你呀，大佬，又青春，又好中氣，講嘢又口齒伶俐。」修哥轉數勁快，反問三哥：「依家口齒伶俐，咁以前呢？」三哥模仿對方口吃說：「以前咪我我我我...誒誒誒誒...」十分搞笑。

修哥講笑自己最唔Like的藝人就是三哥。（小紅書）

因為三哥有型、有款過佢。（小紅書）

因為三哥有型、有款過佢。（小紅書）

講笑搞到佢唔開心。（小紅書）

隨後，修哥還拉埋三嫂戚美珍入鏡，自爆：「頭先佢同我打招呼，我唔睬佢，我就話點解你老公型過我呀？我唔睬你囉！」戚美珍大讚修哥現在嘴巴很會逗人開心，以前沒那麼厲害的，現在是逆生長，她都想跟對方學習。

修哥拉埋三嫂入鏡。（小紅書）

大家鬥嘴非常好笑。（小紅書）

此外，三哥透露剛拍完一套電視劇，三嫂向修哥笑說三哥開工她便要做「阿四」，修哥即指住三哥說：「你就猛搵錢，佢（三嫂）就享福，其實你都唔使搵錢，你都大把錢。」三哥強調自己都要工作的，修哥笑稱：「真係陰功囉！」又追問三哥新劇叫咩名，三哥說叫《無懼》，無所畏懼；修哥即搞爛gag：「佢乜嘢都無懼，係懼你（三嫂）啫！」三哥即說：「佢係我老細嚟架！」求生意志非常強。修哥又預告他明年會辦演唱會，叫三哥和三嫂不用拿飛，包在連炎輝身上就可以。網民紛紛留言：「90+修哥的腦袋反應快 對答如流真的五體投地」、「修哥令人佩服」、「頭腦靈活，表達清晰，好叻」。

三哥話自己都要繼續做。（小紅書）

修哥又話三哥只畏懼三嫂。（小紅書）

大家傾得好開心。（小紅書）

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍結婚多年，仍舊恩愛非常。 (徐喵喵888@微博)

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍不時在發上分享兩人的合照，是圈中模範夫妻。 (WeareMiu苗僑偉戚美珍@微博)