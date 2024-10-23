徐天佑太太店舖遭硬闖拍攝　怒斥電影公司：同強姦其實冇分別

徐天佑太太Olive Wong在中環九如坊開設護膚品牌概念店I Never Use Foundation（INUF），昨日（22日）被電影公司在未獲批準情況下硬闖拍攝，該公司在Instagram 專頁上發帖文公審，直斥該行為「同強姦其實冇分別」！

（IG@chuihammer）

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INUF稱早前有電影公司聯絡九如坊店，表示想借用場地拍攝一部賀歲片。公司回覆需要逐小時計的租場費用，以及如果有任何損毁都必須由電影公司負責，獲回覆指：「器材工作人員唔會入嚟，只係演員入嚟兜幾個圈好快就出返去」。INUF於是回覆，同樣需要收取借用場地1小時收費，最終因沒有共識而不了了之。

（IG@ineverusefoundation）

昨日下午，INUF員工赫然發現電影工作人員在其店外準備拍攝，工作人員、演員等均準備就緒，由於當時有客人正在做Facial休息中，店員已明確不可以入內拍攝。但說時遲那時快，突然工作人員放低咗個對講機喺店內門邊，「兩位演員無啦啦走咗入嚟兜幾個圈，個對講機突然勁大聲向演員發出指令，演員又好大聲咁講對白。大佬！我哋上面有兩位客人休息緊㗎！店內工作中嘅同事完全反應唔過來，之後佢哋又再次入嚟做同一樣嘅，有crew仲要話我哋同事影佢哋相（🤯⁉️下）搞到我啲同事好驚。」

放埋對講機在店內門邊。（IG@ineverusefoundation）

演員入店內兜幾個圈。（IG@ineverusefoundation）

整個過程約10分鐘，但認為行為無禮：「呢10分鐘嘅『夾硬嚟』同強姦其實冇分別」，又認為這不是普通顧客打卡，而是商業用途「在商言商，就係要計數。我哋打開門做生意，每天交着高昂嘅租金人工水電媒，你哋請個臨記都要封番封利是啩？！」，「點解可以咁過分嘅？有冇禮貌㗎？有冇程序㗎？套戲我唔知係邊套，話係賀歲喜劇，我亦都唔想講明係邊位演員，因為其實唔關佢哋事，公司則是 本地製作有限公司，這樣的製作團隊，難怪港產片每況愈下」。

公司發帖文鬧爆。（IG@ineverusefoundation）

擺明硬闖！（IG@ineverusefoundation）

未有透露邊部喜劇。（IG@ineverusefoundation）

雖然未有開名邊套戲，但最近「本地製作有限公司」製作的賀歲片，資料顯示，該電影是由伍健雄監製，蔡卓妍、張繼驄主演的賀歲喜劇。由Olive Wong創立的護膚品概念店，十年間已開設了3間分店，今次被電影公司「硬闖」的中環九如坊分店，去年更獲商業室內設計金獎。