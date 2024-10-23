馮素波曬三姊妹合照勁似樣　難得結伴去旅行：上一次好似60年前

馮素波（波姐）出身演藝世家，是粵語片年代「七公主」的大家姐，今年8月慶祝80歲大壽，陳寶珠、薛家燕和沈芝華均有到賀。波姐年紀大，但心境年輕，自2022年12月底開了IG帳戶後，掌握「流量密碼」的她幾乎成為網民熱捧對象。昨日（22日）波姐分享自己與兩位姊妹準備外遊的合照，見到其妹馮素雲好似樣，令網民亦難以分辦，引起熱議。

馮素波年輕時好靚女。（IG@borjer_alice）

馮素波係七公主中嘅大家姐。（IG@borjer_alice）

馮素波年輕時好靚女。（IG@borjer_alice）

樣貌標誌。（IG@borjer_alice）

波姐十分鬼馬，在相片中打上「ABC」叫網民認人：「難得三姊妹一齊出埠，認唔認得邊個打邊個呢 #出遊日」。自從余子明離世後，波妹和妹妹便經常相約見，今次一齊去旅行，相中波姐坐最右邊位置，而馮素雲則坐中間，波姐今日（23日）以短訊回覆《香港01》，透露左邊的人是誰，她說：「也是我的妹妹，同母異父的妹妹。」她透露將聯同米雪、呂珊、尹光等一齊到新加坡演出粵劇戲寶展演《百花齊放鑼鼓響》，順道與兩位妹妹一齊旅行，「記憶中，好似也有六十年」。

三姊妹都好似樣，尤其係馮素雲（中）同馮素波（右）。（IG@borjer_alice）

馮素波寓工作於娛樂。（受訪者提供）

同一班好朋友到新加坡演出。（受訪者提供）

順道帶埋兩個妹妹一齊去旅行。（受訪者提供）

不少網民對波姐在機場拍攝的照片感興趣，紛紛留言：「A是沈芝華」、「C同B就係馮素雲😅」、「C係嫲嫲」、「B同C好似，我認真睇，真喺分唔出邊個」、「三個一樣！咁靚」、「三個都咁靚，叫人點認」、「大家一齊玩得開心啲，珍惜有時」等。

網民對相片好感興趣，議論紛紛。（IG@borjer_alice）

童星出身的馮素波，父親是著名影星馮峰，家中有10名弟妹，同父異母的九妹馮寶寶是被譽為50年代粵語片的天才童星而七弟馮克安則是1970至1980年代功夫片演員及武術指導。馮素波有過兩段婚姻，育有兩子，跟第一任丈夫因性格不合分開後，在加拿大散心期間巧遇舊友蘇文雄，婚後一直相親相愛，蘇文雄於2017年因心臟病爆血管離世，享年70多歲。而馮素波在今年3月宣布約滿離開TVB，早前憑麥婉欣執導的短片《垃圾》，在法國康城世界影展（World Film Festival in Cannes）勇奪最佳女演員（短片）獎項。

早前馮素波憑麥婉欣執導的短片《垃圾》奪最佳女演員（短片）獎項。（IG@borjer_alice）

馮素波與爸爸馮峰。（IG@borjer_alice）

着旗袍好Fit。（IG@borjer_alice）

登台獻唱。（IG@borjer_alice）

馮素波係童星出身。（IG@borjer_alice）

馮素波係童星出身。（IG@borjer_alice）

余子明與妻子馮素雲（右）結婚48年。（Instagram/@yuchiming1944）