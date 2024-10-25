前TVB小生大曬百萬新車被串一世買唔起 物業遍佈全球成隱形富豪
撰文：董欣琪
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現年61歲的張兆輝近年轉戰內地發展，參演了不少大熱劇集及電影，憑熟男形象大受歡迎。由於工作需要，張兆輝經常要來往香港同內地，他亦有體驗「港車北上」，直接揸私家車至內地，大讚非常方便。早前張兆輝就曾揸開篷跑車去廣州，近日他更拍片大曬新車：「最近買了新車，帶大家一起遊車河。」
張兆輝日前上載了一段影片，最近買了新車的他帶大家一起遊車河，經開通不久的深中通道上中山，而他所揸的就是寶馬（BMW）X5，基本配置款式已近百萬，盡顯身價！不少網民都大讚張兆輝入手的新車夠型，但有人就留言道：「在TVB一輩子都買不了BMW X5，來大陸幹一年就可以了」，張兆輝就回覆：「去香港走走吧，放眼世界，就知道你想的不代表全部」，高EQ回應獲網民讚賞。
其實張兆輝之前曾揸寶馬E46 M3開篷跑車北上，又曾曬出Porsche百萬名車，而他一家現時住在薄扶林地標豪宅貝沙灣二期一個逾千呎的高層單位，可望無敵海景，是他在2010年斥資2,236萬元連車位買入，現時已升值翻倍有多，張兆輝不時曬出在露台歎紅酒、欣賞日落的靚相，相當寫意。有指張兆輝從2005年開始投資物業，除了香港之外，北京及英國等地都有置業，成為圈中隱形富豪！
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