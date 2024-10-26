前「少男殺手」谷胸曬長腿影婚紗相　曾三度拒絕求婚婚禮豪花百萬

現年43歲的黃依汶（前名黃伊汶/Emme）當年一出道就被封為「少男殺手」，橫掃各大頒獎典禮，其後淡出娛樂圈轉做手錶生意，2014年與陳國坤結婚後誕下一子陳真，一家三口幸福美滿。早前黃依汶同老公陳國坤重返10年前結婚的地方峇里島度假，慶祝結婚10周年，近日又影了一輯婚紗相紀念這個大日子，連囝囝陳真都有出鏡，一家三口都顏值極高！

Emme當年以清新少女形象出道，一出道便被媒體稱為「少男殺手」，之後她轉以性感舞蹈形象示人，更有「性感舞后」之稱。（視覺中國）

黃依汶同老公陳國坤在2014年於峇里島舉行婚禮。（影片截圖）

一家三口幸福美滿。（微博@陳國坤）

早前黃依汶同老公陳國坤重返10年前結婚的地方峇里島度假，慶祝結婚10周年。（影片截圖）

慶祝結婚10周年。（影片截圖）

依然恩愛。（影片截圖）

羡煞旁人。（影片截圖）

性感！（IG@wongemme）

黃依汶寫道：「10年婚姻，要能經得起風亦要抵得住平淡，好好相愛了16年，大家有功都有勞，感謝陳生支持與配合，繼續合作愉快🤝 Love you❣️10年前無正式影輯婚紗相，趁著10週年，帶上陳真好好的紀念一下😆考慮了一段時間，最終回去你熟悉地方🎥#上海 #車墩片場 #斧頭幫 #我們相識也在片場 #在一起 #16年 #結婚10年後影婚紗相感覺很好 #1025 #Marchinsong #Ifyoulovemereallyloveme #擁抱每個階段 #十年前後 #imveryromantic 😆#thebridalroom #preweddingphoto」

趁着結婚10周年影婚紗相。（影片截圖）

上海片場。（影片截圖）

好養眼。（影片截圖）

好Sweet！（影片截圖）

一家三口。（影片截圖）

顏值高！（影片截圖）

相中所見，黃依汶分別以兩套純白婚紗上陣，其中一套Deep V高衩設計完美呈現出她的Fit爆身材，豐滿上圍及長腿十分吸睛！之後黃依汶又換上斜膊婚紗，盡顯氣質一面，她與老公陳國坤及囝囝陳真都戴上黑超，遺傳了父母優良基因的陳真更雙手插袋擺Pose，靚仔又有型！黃依汶在2003年與陳國坤因拍戲而相識，但之後未有聯絡，直至2007年至2008年再遇，雖然兩人長年分隔兩地，但黃依汶就大讚陳國坤給到安全感。而陳國坤更曾4次求婚，直至有一年為黃依汶慶祝生日時才應承。兩人在2014年豪花百萬於峇里島舉行盛大婚禮，並在2016年迎來囝囝陳真，組成三口之家！

Deep V又高衩！（影片截圖）

性感！（影片截圖）

型。（影片截圖）

好型。（影片截圖）

Chok爆！（影片截圖）

陳真好靚仔！（影片截圖）