呃錢｜拆解比華利山假富豪4億騙局　傳洪金寶謝安琪江美儀係苦主

TVB全新綜藝節目《呃錢》播出後掀起網民熱議，繼婚介受害者黃先生後，昨晚（24日）播出的一集就重提當年轟動娛樂圈的「比華利山假富豪」騙案，當中受害者更涉及多位圈中名人，涉案金額高達4億！

《呃錢》重提當年轟動娛樂圈的「比華利山假富豪」騙案。（YouTube影片截圖）

涉案主謀為人稱黎博士的超級騙徒Michael。（YouTube影片截圖）

震驚各界。（YouTube影片截圖）

在昨晚播出的一集中，主持區永權及蕭正楠重提當年的「比華利山假富豪」騙案，涉案主謀為人稱黎博士的超級騙徒Michael，Michael當年利用豪宅地段比華利山，創立了「香港比華利山獅子會」，並擔任創會會長，他以慈善為名，吸引到不少藝人落重本投資，有傳受害者包括洪金寶、張繼聰、謝安琪、江美儀等等，損失過千萬，成為事件中的大苦主。

Michael當年利用豪宅地段比華利山，創立了「香港比華利山獅子會」，並擔任創會會長。（YouTube影片截圖）

拆解。（YouTube影片截圖）

聲稱創立了140間公司。（YouTube影片截圖）

傳洪金寶謝安琪江美儀都係苦主。（YouTube影片截圖）

Michael擁有大堆名銜，包括政協委員、醫學顧問、公司主席、傑出青年等等，更擁有超過140間公司等，令人相信其身份地位，是一位大富豪兼大慈善家。而Michael每次出席活動都會帶同太太及兩名兒子，讓外界以為他是一位好老公、好爸爸。據受害人當時稱，每次到Michael家中，都見到起碼有三名穿西裝的保鑣，Michael當時更聲稱其爸爸給了他30億元。而在投資初期，受害人都得到可觀的回報，有指當時有多達70位投資者，合共投資了4億！不過當投資者期待更高回報時，Michael一家竟人間蒸發，當時有人貼大字報追債，但後來發現原來Michael的所有名銜、公司，甚至家人都是假的，豪宅亦只是租的，最後一眾投資者亦血本無歸。

外界以為係大富豪。（YouTube影片截圖）

成功人士。（YouTube影片截圖）

擁有大堆名銜。（YouTube影片截圖）

大陣仗。（YouTube影片截圖）

帶埋太太同兩個仔。（YouTube影片截圖）

有指當時有多達70位投資者，合共投資了4億！（YouTube影片截圖）

最後發現全部都是假的。（YouTube影片截圖）

而當時周家蔚曾代老爺洪金寶回應，指沒聽過提及任何投資項目，跟Michael只是朋友、鄰居，更指已聯絡不到對方。至於江美儀亦曾親身回應，表示沒有聽過Michael提及投資項目，跟他合照亦只是因為工作關係，並指黎博士找她工作有付足夠的酬勞，自己沒有任何損失。

周家蔚代老爺回應。（YouTube影片截圖）

江美儀曾回應。（YouTube影片截圖）

只是工作關係。（YouTube影片截圖）