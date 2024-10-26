炎明熹事業停擺張佳添感可惜　「希望她存有一顆感恩的心」

著名音樂製作人張佳添（添Sir）接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，分享擔任歌唱比賽評判的使命感，並談及對炎明熹現況的看法，以及個人的感情生活。



張佳添近年多年擔任歌唱比賽評判。(節目截圖)

張佳添指他「跳出舒適圈變唔舒適」。(節目截圖)

添Sir 曾是樂隊主音，由幕前走到幕後，經常擔任大專院校的歌唱比賽評判，選出不少現時當紅的歌手。有指他是「外貌協會」會員，愛看美女，他回應道：「任何男士女士都喜歡看靚女，但我評分一定公正客觀，最好聲色藝俱佳。不過，《中年好聲音》就要聽聲音了，因為（參賽者）已不再是做偶像的年紀。」添Sir 三度擔任《中年好聲音》的評判，表示能幫助具實力的人追夢讓他感覺很滿足。「看到他們不斷進步，改變了人生，漸漸令我多了一份使命感。就像支嚳儀，她愈唱愈好，如果她今天參加《中年好聲音 3》，分分鐘會奪冠。」

張佳添擔任《聲夢傳奇》十強賽的評判。（張佳添音樂YouTube影片截圖）

左起：伍仲衡、張佳添、車婉婉、肥媽、張家誠、周國豐。

曾經擔任《星夢傳奇》的評審，添Sir 說過首屆冠軍炎明熹是百年難得一見的超新星，前途無可限量。對於 Gigi 的現況，他表示：「我不知道發生了甚麼事，但如果這現狀維持下去會很可惜。我們這兩年沒有接觸，希望她知道自己的方向，無論她是否繼續如此下去，和誰合作，將來如何，也希望她存有一顆感恩的心，包括任何曾經幫助她得到今天知名度的人或機構，只有這個心就夠了。」

添Sir 認為 Gigi 突然沉寂，背後一定有原因。「我覺得未必是她一個人的想法，可能身邊有很多人影響着她。如果 GiGi 有任何迷失，歡迎來找我，我會給她一些事業上中立的意見和長遠的看法，（會主動找她嗎？）不會，因為我不是一個多事的人。」添Sir 更明言，所有後輩如在音樂行業上遇到任何問題或迷失都可以找他傾訴。他稱自己下月將迎來 54歲，人生到了這個階段，做這一行已不是為了金錢，而是希望做有意義的事，貢獻自己的專業，繼而貢獻社會。

樂壇小天后炎明熹近日曝光率大減。 （IG：@yiminghay）

有指炎明熹被TVB雪藏。 （IG：@yiminghay）

樂壇小天后炎明熹近日曝光率大減。 （IG：@yiminghay）

主持人車淑梅問添Sir 從過去兩段婚姻中學懂了甚麼，他謂：「我學會怎樣處理關係和情緒，遇上一些情況一定要冷靜。所有的關係都是一面鏡，人的開心，最重要是當獨處時也感覺熱愛自己的人生，這時便會跟身邊的人融洽相處。我感恩自己經歷了很多，終於找到最開心的自己。愛就像太陽，不會分好人壞人，國家富裕或貧窮的人也會被照耀着，這就是愛。對自己應該像太陽一樣，無論面對怎樣的自己也要去愛，再把滿瀉的愛分給他人，那就會有很多人愈來愈愛你了。所以我每日都跟自己談戀愛，也可以舒暢地和別人談戀愛。（是否有很多女朋友？）那些不可以稱為女朋友，是女伴吧！我常說，我單身但不寂寞。（傳聞你在街上和女子激吻）她結婚了，常常不在香港，哈哈哈！（兩女兒有沒有問爸爸會否有第三位媽媽？）不會，他們知道我是一個不婚主義者，但會問我最近跟誰在一起……」

張佳添接受車淑梅主持的《舊日的足跡》訪問

添Sir 十分樂意分享個人經歷，當中除了自己有所得着之外，也希望其他人得到啟發，不需走冤枉路或轉牛角尖。「得失不要想太多，作為一個成功的人，特別是年輕的歌星藝人，若要成功就得承擔社會責任。最有價值的藝人是誰？就是健康的藝人，健康地服務社會，不要只顧賺錢，到時錢會找上你的。」