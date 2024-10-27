67歲鍾慧冰激罕曬泳裝照　豪遊澳洲揭85年港姐閨密私生活極盡奢華

現年67歲的1979年港姐季軍鍾慧冰（冰姐）最近跟一班不同屆的港姐閨密去澳洲旅行，昨日（26日）更驚喜分享泳裝照，穿上一件Shocking Pink大騷長腿，風采不減當年。此行真是80、90年代美女雲集，除鍾慧冰外，還有1984年港姐季軍唐麗球、1992年港姐季軍張雪玲、邵婉萍及顧慧麗結伴同遊，原來她們是去探望1985年港姐鄧紫盈（Linda）。

鍾慧冰跟一班不同屆的港姐閨密去澳洲旅行。（ig@waibingchung_maria）

獲安排住豪華大屋。（ig@shirley_suet_ling_cheung）

鄧紫盈一盡地主之誼，為姊妹們安排超豪華的行程及住宿，鍾慧冰透露第一天在悉尼入住的奢華住宅，便可遙望著悉尼雙寶-悉尼橋及歌劇院；到Gold Coast後，再在Linda朋友的別墅大屋留宿，裏面有私人泳池、網球場等設施；回到悉尼再入住另一間豪宅。冰姐與眾姊妹一齊坐在豪宅前留影，寫著：「從Goldcoast再回Sydney, 我們入住了朋友另一座位於Pleasure Point 的沙灘大屋。是日陽光普照，忍不住去泳池𣈱泳一番。在此特別送上澳洲燦爛的陽光，還有要遮住遮住的泳衣照，哈哈❤️」

67歲鍾慧冰大騷長腿。（ig@waibingchung_maria）

（左起）唐麗球、鍾慧冰同鄧紫盈齊齊穿上泳衣游水曬太陽。（ig@waibingchung_maria）

大家都變成美魔女。（ig@waibingchung_maria）

久違露面的鄧紫盈樣貌與參選時分別不算太大，但卻多了一份貴婦氣質。鍾慧冰和張雪玲連日來在IG分享吃喝玩樂的相片，張雪玲透露主人家Linda非常之細心，已經一早為大家準備每人一件Peter Alexander (澳洲品牌）睡衣。她們仿似時光倒流返去少女時代，齊齊穿上睡衣在浴缸飲住香檳自拍，鍾慧冰留言：「論歲月如何變遷，臉容有何變化，我們的心原來仍然都是當年的小女生。在悉尼某一個夜晚，外面烟花燦爛，我們舉著香檳，大家塞在浴缸中，學習如何拍攝網紅照🤪😛😜」。

第一日入住嘅靚屋就可以遙望著悉尼雙寶-悉尼橋及歌劇院。（ig@waibingchung_maria）

另一間豪宅就有泳池。（ig@shirley_suet_ling_cheung）

而在出發前，張雪玲貼上在禁區貼合照，透露安排今次旅程亦困難重重：「一班不同年代因選美而認識的女士，講話去澳洲探其中一位好友，講咗有十幾年，因為大家有着不同角色，需要為自己家庭、生活及工作負責，大家度來度去，度咗一年，大家終於都豁出去，定下這個世紀之旅。」

網球場。（ig@shirley_suet_ling_cheung）

大片草地。（ig@shirley_suet_ling_cheung）

張雪玲透露主人家Linda非常之細心，已經一早為大家準備每人一件Peter Alexander (澳洲品牌）睡衣。（ig@waibingchung_maria）

間屋好大。（ig@shirley_suet_ling_cheung）

間屋好大。（ig@shirley_suet_ling_cheung）

間屋好大。（ig@shirley_suet_ling_cheung）

每餐都有美食。（ig@shirley_suet_ling_cheung）

鍾慧冰人生起跌大，曾是2008年雷曼苦主之一，半生積蓄化為烏有，在人生極為徬徨之際，鍾慧冰決定離婚，獨力照顧女兒。2016年不幸患上免疫系統怪病，折騰超過兩年，多次徘徊生死邊緣，她曾透露：「我已經買定骨灰龕！」鍾慧冰近年積極復出，拍攝綜藝節目和YouTube節目外，還不時相約好友去旅行，享受人生。

鄧紫盈（前名鄧紫瑩）係1985年港姐。（電視截圖）

鄧紫盈（前名鄧紫瑩）係1985年港姐。（電視截圖）

鄧紫盈（前名鄧紫瑩）係1985年港姐。（電視截圖）

鄧紫盈（前名鄧紫瑩）係1985年港姐。（電視截圖）

鄧紫盈外貌變化唔大，反而多咗一份貴氣。（ig@lindacy.tang）

鄧紫盈外貌變化唔大，反而多咗一份貴氣。（ig@lindacy.tang）

鍾慧冰係79年港姐季軍。（ig圖片）

鍾慧冰係79年港姐季軍。（電視截圖）

代表香港參加國際選美比賽。（ig@waibingchung_maria）

代表香港參加國際選美比賽。（ig@waibingchung_maria）