娛圈富婆直播帶貨賣160萬Hermès「小房子」 仲出動埋飛機遊艇？
撰文：董欣琪
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向華強太太陳嵐（向太）近年積極經營社交平台，不時拍片分享奢華生活，富婆形象深入民心。熱愛玩抖音的向太不時拍片大曬豪宅、名牌手袋、名貴珠寶首飾等等，近年更加入直播帶貨行列，曾自爆銷售額最高達21.7億人民幣，相當驚人，可謂是新一代「帶貨女王」！日前向太又再帶貨，賣LV、GUCCI、CHNAEL等名牌手袋，當中更出現有「小房子」之稱的限量版Hermès手袋！
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向太今次賣的是有「小房子」之稱的Hermès Faubourg Birkin Bag，叫價146.8萬人民幣（約160.2萬港元），雖然價格驚人，但一上架就火速售罄，向太笑言：「它的價錢你真的可以去買個房子。」該款手袋是近年品牌最搶手的款式之一，手袋上的正方形全部由人手𠝹出來，做工十分精細，而袋身就用上鱷魚皮、牛皮等製成，加上限量製作，不但價值不菲，更至少要在Hermès消費逾千萬才有資格購買。
除了Hermès「小房子」之外，向太本場直播還出動「飛機遊艇」，就是品牌LV在2021年推出的秋冬系列「飛機手袋」（Airplane Bag），售價39,000美元（約30.3萬港元），全球限量65隻！而另一款「遊艇包」同樣價值不菲，向太亦直言：「比那個大概遊艇還貴吧。」難怪網民都留言自嘲：「向太太看得起我們了吧」、「貧窮限制想像」、「是我真的窮」。