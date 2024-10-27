娛圈富婆直播帶貨賣160萬Hermès「小房子」　仲出動埋飛機遊艇？

向華強太太陳嵐（向太）近年積極經營社交平台，不時拍片分享奢華生活，富婆形象深入民心。熱愛玩抖音的向太不時拍片大曬豪宅、名牌手袋、名貴珠寶首飾等等，近年更加入直播帶貨行列，曾自爆銷售額最高達21.7億人民幣，相當驚人，可謂是新一代「帶貨女王」！日前向太又再帶貨，賣LV、GUCCI、CHNAEL等名牌手袋，當中更出現有「小房子」之稱的限量版Hermès手袋！

向太陳嵐不時拍片分享奢華生活。（微博@向太Tiffany陳嵐）

向太曾拍片公開九龍塘獨立屋。（影片截圖）

向太近年加入直播帶貨行列。（影片截圖）

向太直播賣Hermès手袋。（影片截圖）

向太轉賣奢侈品。（影片截圖）

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向太今次賣的是有「小房子」之稱的Hermès Faubourg Birkin Bag，叫價146.8萬人民幣（約160.2萬港元），雖然價格驚人，但一上架就火速售罄，向太笑言：「它的價錢你真的可以去買個房子。」該款手袋是近年品牌最搶手的款式之一，手袋上的正方形全部由人手𠝹出來，做工十分精細，而袋身就用上鱷魚皮、牛皮等製成，加上限量製作，不但價值不菲，更至少要在Hermès消費逾千萬才有資格購買。

向太今次賣的是有「小房子」之稱的Hermès Faubourg Birkin Bag。（影片截圖）

限量製作。（影片截圖）

限量版Hermès手袋！（影片截圖）

價值不菲。（影片截圖）

做工精細。（影片截圖）

手袋上的正方形全部由人手𠝹出來。（影片截圖）

叫價146.8萬人民幣（約160.2萬港元）。（影片截圖）

一上架就火速售罄！（影片截圖）

有「小房子」之稱的Hermès Faubourg Birkin Bag。（網上圖片）

城中富商劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）有白色。（小紅書圖片）

仲有藍色。（小紅書圖片）

Angelababy（楊穎）都有白色。（視覺中國）

非常稀有。（YouTube影片截圖）

除了Hermès「小房子」之外，向太本場直播還出動「飛機遊艇」，就是品牌LV在2021年推出的秋冬系列「飛機手袋」（Airplane Bag），售價39,000美元（約30.3萬港元），全球限量65隻！而另一款「遊艇包」同樣價值不菲，向太亦直言：「比那個大概遊艇還貴吧。」難怪網民都留言自嘲：「向太太看得起我們了吧」、「貧窮限制想像」、「是我真的窮」。

出動「飛機」！（影片截圖）

全球限量65隻。（影片截圖）

LV在2021年推出的秋冬系列「飛機手袋」（Airplane Bag）。（官網圖片）

售價39,000美元（約30.3萬港元）。（網上圖片）

全球限量65隻。（網上圖片）

另一款「遊艇包」同樣價值不菲。（影片截圖）