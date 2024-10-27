溫拿廣州告別巡唱鍾鎮濤不慎跌到台上　跌到瞓低扶起再跌極驚險

溫拿（Wynners）去年8月9日在香港舉行第一場《溫拿情不變．說再見Farewell with Love演唱會》，完成香港站8場演出後，旋即展開巡唱之旅，並已先後於上海、深圳、澳門、新加坡、吉隆坡、美國、馬來西亞演出。昨日 (26日) 他們於廣州體育館演出告別巡唱的最後一站。一年多的巡唱之旅終完結，亦意味着溫拿將正式告別。

溫拿在廣州開記招，宣布將在10月26日演出告別巡唱的最後一站。

有網民今日凌晨把昨晚溫拿於廣州的告別演唱會片段放到社交網分享，並留言寫道：「今晚的驚險一幕😆唱著唱著不小心摔倒了。乾冰之後…太滑了」，原來是鍾鎮濤在演唱會期間不慎跌倒了。片中可見當時鍾鎮濤正在台上唱歌，邊大跳十字步舞，可是他唱着唱着，竟突然跌倒瞓低在台上，他的隊友陳友即上前扶起他，譚詠麟見狀亦即上前幫手扶他一把。誰知鍾鎮濤站起來後，還沒有站穩，隨即又再次跌倒在台上，之後他索性坐下來休息了一會，才再站起來繼續演出。雖然他連環跌倒了兩次，幸好沒有大礙。

鍾鎮濤連跌兩次並無大礙。(小紅書)

鍾鎮濤再次跌倒在台上。(小紅書)

鍾鎮濤再次跌倒在台上。(小紅書)

鍾鎮濤再次跌倒在台上。(小紅書)

鍾鎮濤再次跌倒在台上。(小紅書)

鍾鎮濤被扶起來。(小紅書)

鍾鎮濤突然跌倒在台上。(小紅書)

鍾鎮濤突然跌倒在台上。(小紅書)

鍾鎮濤突然跌倒在台上。(小紅書)

譚詠麟。(小紅書)

鍾鎮濤。(小紅書)

網民都紛紛留言慨嘆他們已經一把年紀，真是不容易。溫拿今次在台上又唱又跳，與粉絲正式告別，不論是溫拿及樂迷也萬般不捨。溫拿不單將音樂傳承下去，更把自創「萬能十字步」舞技發揚光大。回想成軍51年，溫拿笑言當年20歲的他們若闖當今樂壇，相信也必定能以獨特舞技在跳唱男團中佔一席位。

溫拿有個傳統，就係每隔五年左右就會聚一聚開騷。

溫拿將於今年10月26日，在廣州體育館演出告別巡唱的最後一站。