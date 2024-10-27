黃心穎賀紙婚勾起婚禮甜蜜片段 泥鯭冧爆講：I love you
撰文：程嵐風
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現年35歲的黃心穎去年10月與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）在元朗一個戶外婚宴場地舉行婚禮，正式成為人妻，不經不覺已經一年，今日（27）黃心穎在社交網分享3張場內的照片，以英文寫著：「紙婚快樂🐟謝謝你成為我的岩石💎」，泥鯭亦有留言放閃：「I love you」黃心穎回覆一個倒轉臉笑的emoji，有點唔好意思。
昨晚黃心穎更偕友人一齊欣賞RubberBand演出，在IG限時動態上載老公在台上有型打鼓片段，加配一手同花順好牌局！
兩人自拍拖以來一直非常低調，婚宴當晚只邀請了少部分親友出席。黃心穎亦趁婚公開場內絕密花絮相片，見婚禮現場以白色簡約裝飾為主調，穿上背心款低胸婚紗的心穎與泥鯭一齊切三層蛋糕，之後又先後換上兩件白色晚裝裙，跳舞兼玩花炮，笑得開懷。出Po大半日，已有超過6千人俾like，留言祝福二人：「Happy Anniversary」、「見到你咁開心，我都好戥你開心～」。
黃心穎自「安心事件」後一度失於幕前工作，2021年被影到與泥鯭一齊放狗，令戀情曝光。黃心穎曾表示兩人是「患難見真情」，泥鯭亦陪伴黃心穎度過事業低潮，更出心出力，為女方推出《Crown Me》及《沙包》兩首歌，均由泥鯭編曲及監製，她亦不諱言男友算是個鼓勵型的監製，無論在公在私都很支持自己！