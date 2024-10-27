黃心穎賀紙婚勾起婚禮甜蜜片段　泥鯭冧爆講：I love you

現年35歲的黃心穎去年10月與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）在元朗一個戶外婚宴場地舉行婚禮，正式成為人妻，不經不覺已經一年，今日（27）黃心穎在社交網分享3張場內的照片，以英文寫著：「紙婚快樂🐟謝謝你成為我的岩石💎」，泥鯭亦有留言放閃：「I love you」黃心穎回覆一個倒轉臉笑的emoji，有點唔好意思。

昨晚黃心穎更偕友人一齊欣賞RubberBand演出，在IG限時動態上載老公在台上有型打鼓片段，加配一手同花順好牌局！

黃心穎噚晚去咗睇RubberBand演出。(ig@jacquelinebwong)

讚六號唱歌係天籟之音。(ig@jacquelinebwong)

老公打鼓都型，獲同花順好牌。(ig@jacquelinebwong)

兩人自拍拖以來一直非常低調，婚宴當晚只邀請了少部分親友出席。黃心穎亦趁婚公開場內絕密花絮相片，見婚禮現場以白色簡約裝飾為主調，穿上背心款低胸婚紗的心穎與泥鯭一齊切三層蛋糕，之後又先後換上兩件白色晚裝裙，跳舞兼玩花炮，笑得開懷。出Po大半日，已有超過6千人俾like，留言祝福二人：「Happy Anniversary」、「見到你咁開心，我都好戥你開心～」。

二人一齊切蛋糕。(ig@jacquelinebwong)

開心跳舞。(ig@jacquelinebwong)

玩「滴滴金」。(ig@jacquelinebwong)

泥鯭唔怕肉麻，公開同老婆講「 I love you」。(ig@jacquelinebwong)

一齊扮豬嘴。(ig@jacquelinebwong)

黃心穎自「安心事件」後一度失於幕前工作，2021年被影到與泥鯭一齊放狗，令戀情曝光。黃心穎曾表示兩人是「患難見真情」，泥鯭亦陪伴黃心穎度過事業低潮，更出心出力，為女方推出《Crown Me》及《沙包》兩首歌，均由泥鯭編曲及監製，她亦不諱言男友算是個鼓勵型的監製，無論在公在私都很支持自己！

黃心穎與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）去年10月低調舉行婚禮。（資料圖片）

黃心穎去年與RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚。（IG圖片）

黃心穎為老公泥鯭慶生。（IG圖片）

黃心穎為老公泥鯭慶祝50歲生日。（IG圖片）

黃心穎為老公泥鯭慶祝50歲生日。（IG圖片）

Sweet到呢...（IG圖片）

泥鯭為黃心穎新歌擔任監製。（IG@jacquelinebwong）

黃心穎早前去迪拜旅行，大騷豐滿身材。(ig@jacquelinebwong)

黃心穎穿上白色比堅尼泳衣大曬身材。(ig@jacquelinebwong)

黃心穎另外一件是藍色一件頭泳衣，略嫌有點密實。(ig@jacquelinebwong)