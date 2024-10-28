黑色月光｜演員陣容名單＋角色人物介紹：楊茜堯／王浩信／林夏薇

《黑色月光》今次開宗名義參照韓劇《黑暗榮耀》的劇情，展開香港版的復仇劇。今次請來楊茜堯這位好戲之人，從內地的影評中，她能夠駕馭這個潛伏多年去復仇的角色，其狠樣讚不少網民讚好，絕對令人期待。

《黑色月光》｜劇情背景

余滿月（楊茜堯飾）看似自信光彩奪目，是一位擅長應對各種危機的公關專家，但她的內心深處卻埋藏著一段痛苦的過去。18年前，18年前，原本幸福的余家三姐妹——余漫星（楊卓娜飾）、滿月和曦晨（黃翠如飾）過著快樂的生活。然而，悲劇在她們的學生時代降臨。滿月遭到了富三代蔣基俊（馬志威飾）的下藥侵犯，而她的妹妹曦晨也遭到鄺永源的侵害。為了保護自己的兒子，蔣哲賢暗中收買警察莫振強，隱瞞真相，並在那晚將兩姐妹推下山，還冤枉了余父入獄。家庭的破碎、妹妹的殘疾和姐姐的疏離，深深刺痛了滿月的心，讓她立下了復仇的誓言。同時，當年的朱柏中因向蔣家投擲汽油彈而入獄，這一切都成了滿月心中難以釋懷的痛。隨著歲月流逝，她忍辱負重18年，終於在上流社會中崛起，成為備受矚目的危機公關專家，準備展開她的復仇計劃。

《黑色月光》｜演員

楊茜堯 飾 余滿月

余滿月是頌天公關的高級經理，她以卓越的能力和敏銳的危機處理技巧而聞名。在職場中，她不惜一切手段，最終成功將自己的師父拉下台，升任客戶總監。18年前，被蔣基俊迷暈了再被強姦，妹妹就被鄺永源強姦，這場事件不僅摧毀了她的生活，還讓曦晨變成殘廢。隨後，滿月的父母也被誣陷入獄，最終死去，這一切讓她心中埋下了深深的復仇種子。18年後，滿月憑藉自己的智慧和能力，逐步接觸到寶鐷建設以及蔣基俊，開始了一場精心策劃的復仇行動。

王浩信 飾 成風

人稱「股壇狙擊手」，轉數好快，從事金融股票買賣，寶鐷建設的狙擊手，對滿月感到好奇，同時有情感瓜葛。一開始認為，3年前令余滿月失業。之後，得知滿月的事後，他開始暗中協助滿月，幫助她策劃復仇。

林夏薇 飾 卓慧雲

曾經是滿月的朋友，最後被發現是陰謀背後的操縱者。在學生時期曾與滿月在咖啡店一起兼職，後來改名為卓慧雲，成為卓昊天的孫女。自學生時代起，她就對蔣基俊產生了好感。成為卓慧雲後，她與蔣基俊進入了一段政治婚姻。為了鞏固自己的地位，她使用了一些手段來使自己懷孕。然而，當蔣家發生危機時，她決定回到卓家，並在滿月的幫助下結束了與蔣基俊的婚姻。

馬志威 飾 蔣基俊

富三代有錢仔，18年前下藥侵犯滿月。只懂得洗錢及玩女人，對於企業的經營毫無興趣。18年後，被父親要召回香港，幫忙照顧公司，但是卻暗中收回佣，被余滿月、卓昊天知道掌握他的把柄。在一次與父親的激烈爭執中，蔣基俊要求接管公司，卻意外地在爭吵中錯手殺了父親，但又被余滿月發現。

黃翠如 飾 余曦晨

滿月的妹妹，被鄺永源侵犯，並在被推下山後成為了殘疾，患上驚恐症及創傷後遺症。長大後始終未能走出陰霾。她需要依賴輪椅，對於突如其來的事情感到無比恐懼，生活在陰影之中。當她得知姐姐余滿月計劃報復蔣家時，心中燃起了一絲希望。她開始努力克服自己的恐懼，學習如何行走，渴望能夠參與姐姐的復仇行動。

楊卓娜 飾 余漫星

余家三姐妹的大家姐，十分疼愛曦晨，疏遠渴望報復的滿月。當年她的兩個妹妹遭遇了侵犯，父母也因此入獄而相繼去世。當年的男朋友因而離去，心中對滿月產生了無法釋懷的怨恨，因此記憎滿月。

馬貫東 飾 鄺永源

侵犯曦晨，是蔣基俊的好兄弟，其父親鄺文海也是幫蔣父工作。但一次想借蔣基俊錢，被蔣基俊當作狗看待，還錯手殺了自己的父親。