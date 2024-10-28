文雪兒分享胞姐昔日美照　元秋新娘妝扮令人驚艷

娛樂圈有不少親兄弟姐妹先後入行，文雪兒同元秋其實是親姐妹藝名，原名分別是張惠英、張轉男，文雪兒在家中排第五，元秋是三家姐，兩人自少感情深厚，近日文雪兒在IG分享兩姐妹年輕時合照，令人驚艷。



七小福之一元秋，在《功夫》飾演包租婆，自此深入民心。（網上圖片）

包租婆（元秋飾）（《功夫》劇照）

元秋（右2）與文雪兒是2姐妹。（Facebook@文雪兒）

兩姊妹年齡相差10年，文雪兒小時是由元秋負責照顧、又會帶她周圍去，所以感情很深厚。文雪兒在IG分享一張昔日合照，元秋穿起中式裙掛，頸上戴有「囍」字粗金鍊，疑攝於當年婚禮，有別於螢幕前包租婆粗豪形象，化起新娘妝元秋女人味十足。而文雪兒戴上眼鏡打扮斯文，留言：「「收拾舊相簿，好多回憶返晒嚟 #元秋 #舊照」

文雪兒的胞姊是電影《功夫》的包租婆元秋，姊妹感情要好。文雪兒前年復出拍攝了《溏心風暴3》，至2018年《逆緣》，之後還有《包青天再起風雲》、《解決師》及《黃金有罪》。（網上圖片）

「包租婆」元秋與活躍於70、80年代的文雪兒是兩姊妹。（IG/@candymancandy）

元秋與文雪兒感情要好。（IG/@candymancandy）

元秋與文雪兒感情要好。（IG/@candymancandy）