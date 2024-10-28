「Baby face哥」誓要30日追到梁敏巧　 《東張》女神咁樣答？

TVB綜藝節目《呃錢》墮婚姻介紹公司騙局苦主黃先生因在節目中，因過分自信讚自己「Baby face，點會無市場？」，而成為網民熱話。昨日（27日）「Baby face」公開向《東張西望》女神梁敏巧示愛，更指要在30日內將對方成功追到手。

黃先生話：「我有Baby Face，點會無市場？」（節目畫面）

黃先生表示由於雙親年紀大想「抱孫」，加上自己因工作忙碌而未曾遇過心儀女性，故一直都保持單身。（節目畫面）

「Baby face」昨日與林作一齊拍片，並在片中充滿自信表示：「我要媾Maggie（梁敏巧），我要媾《東張》Maggie。我唔理，我要媾《東張》Maggie，我有《東張》Maggie使畀人呃？」被問到為何只見過梁敏巧一次就要追求對方，「Baby face」則說：「我鍾意佢夠高，鍾意佢教瑜伽，多姿勢。」，並決定在30日內將梁敏巧追到手。

呃錢「Baby face哥」拍片表示要追梁敏巧。（IG圖片）

「Baby face哥」大讚梁敏巧夠高。（IG圖片）

更指要30日追到梁敏巧。（IG圖片）

至於林作提議「Baby face」不如先減肥，「Baby face」繼續自信滿滿地說：「我就鍾意挑戰難度，不過我唔會減，我驚減咗肥好多人鍾意我，我會花心，對Maggie唔公平。」另外，《呃錢》播出後，「東張+」再播出未曝光訪問片段，片中「Baby face」與梁敏巧在天橋做訪問，期間自信滿滿、口花花撩梁敏巧：「嗯，好似主持咁靚囉」，說完還情深款款望向對方，令梁敏巧措手不及害羞尷尬笑。

梁敏巧在《呃錢》中訪問「Baby face哥」。（IG圖片）

對此，梁敏巧接受《香港01》訪問時表示：「我邊襯得起佢啊，又健談又自信，仲係Baby face咁有市場。我呢啲女仔唔夠優秀，佢都係搵返啲優秀過我嘅女仔啦，襯佢唔起，咁我都拭目以待呢30日佢會搞咩花臣啦。」

梁敏巧另一吸引「Baby face哥」的，就是識瑜伽。（IG圖片）