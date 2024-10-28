李麗麗逝世｜後生嬌滴滴迷倒萬千少男　曾與姜大衛傳緋聞一生未嫁

李麗麗今日傳來死訊，享年75歲，資深傳媒人汪曼玲在個人社交平台發文指李麗麗於昨日因癌症病逝。

李麗麗11歲的時候，便虛報年齡考入邵氏演員訓練班，當然最終被揭發出來，因為在訓練班讀了四年半，去到16歲才畢業。在邵氏打滾的14年她開始打出了名堂，憑其打女身手和亮麗的面孔，更有擔當女主角的能力，當時的鄭佩佩是邵氏第一女俠，麗麗姐便是比較遲成名的一代打女。跟邵氏約滿後她選擇轉投佳藝電視，可惜好景不常，佳藝在3年後便宣布倒閉，於是麗麗姐再轉投麗的電視（即亞視前身），在麗的過了8個年頭便加入TVB。

李麗麗後生時期。（網上圖片）

李麗麗後生時期。（網上圖片）

李麗麗後生時期。（網上圖片）

李麗麗後生時期。（網上圖片）

李麗麗後生時期。（網上圖片）

李麗麗後生時期。（網上圖片）

由11歲開始進入訓練班，麗麗姐帶給觀眾不少回憶。比較資深的觀眾依然記得她當年輕盈飄逸的身形，嬌滴滴的容貌，年輕的觀眾會記得她演活過無數媽媽或者奶奶的角色，尤其是在《宮心計》中飾演的太皇太后近身「徐媽媽」一角。在這段演藝生涯當中，早年曾經在邵氏和當家小生姜大衛傳出緋聞，其後亦有過多次圈外男友人的緋聞，可惜全是無花果，所以到現在麗麗姐依然單身。不過她曾經說過，女人未必要婚姻，亦可能正正因為這個信念，麗麗姐不怕自己一個，而且她已經醉心全力放在演藝上，彷彿做戲便是她的伴侶，又何需刻意找一個人陪伴自己。

麗麗姐帶給不少好戲給觀眾！（電視截圖）

這幕戲除了李司棋被兜頭淋紅油夠經典外，李麗麗像個瘋子一樣的表現同樣搶眼！（電視截圖）