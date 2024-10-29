無綫新聞主播又多一名落選港姐　舊照曝光與林鈺洧同屆惜首輪淘汰

無綫新聞台5月時有位新主播賀子欣登場，長相甜美，吸引不少觀眾留意。其後她的一些「歷史」亦被網民出土，被發現原來在2018年參加過《YES！》主辦的校花校草選舉，近日她再被起底，前年竟然更參選過香港小姐！

賀子欣獲讚長相甜美靚女。（電視截圖）

賀子欣近日稍為剪短了頭髮。（TVB）

賀子欣出外景。（TVB）

賀子欣2022年曾參加《2022香港小姐競選》，當時21歲的她報稱是學生，自我介紹英文名叫「Bobo」，不過她首輪就遭淘汰，未能晉身複選。同屆其實還有另一位佳麗成為主播，她便是20強人馬何思懿，她落選後加入了TVB新聞部，從實習記者升為記者，現今與賀子欣是同事，亦與當屆的三甲刑慧敏、林鈺洧等熟稔。

新聞主播賀子欣（左）曾參加2022年港姐。（資料圖片）

她當時自我介紹自己叫Bobo，面對鏡頭也很好笑容。（資料圖片）

賀子欣首輪即遭淘汰，無緣晉身複選。（資料圖片）

2022另一位20強佳麗何思懿，其後亦加入了無綫新聞部。（資料圖片）

何思懿與賀子欣同屆選港姐，現時又一齊做主播。（資料圖片）

何思懿報新聞。（TVB）

何思懿目前仍與多位2022年港姐熟稔，她們還會為她慶生。（IG@cceccci）

賀子欣似乎一直都很想做幕前工作，活躍於戲劇及舞蹈界的她，2018年原來曾參加過《YES！》主辦的校花校草選舉，她的自我介紹短片中，樣子清純青澀，說自己不懂得作曲，於是將導師王梓軒的曲《你最好》編上自己寫的歌詞，又拍了一個男友視角的MV。

賀子欣參加《YES！》校花花草選舉的舊片最近出土。（Yes Culture）

賀子欣將王梓軒的歌曲填詞，並拍攝了MV，大玩男友視角。（Yes Culture）

MV畫面是一些拍拖片段，有行街和逛海邊的甜蜜情節，賀子欣亦不時對鏡頭撒嬌，確實很有女友感。不過她一開聲就令人有點驚詫，其歌聲在低音部分唱得非常勉強，而且可能因為表現緊張，令聲線抖震，副歌甚至走音，歌藝堪比圈中的「魔音」郭柏妍。不過，以當時一位學生來說，親自填詞和自拍MV參賽，已是誠意可加！