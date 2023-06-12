TVB新實習記者係舊年港姐20強　愛跳鋼管舞人脈極廣仲係商會要員

香港小姐面試日前舉行，每年都誕生一大批落選佳麗，部分人會加入娛樂圈，部分人會留在圈外發展，而近日有一名無綫新聞台實習記者，居然是去年落選港姐何思懿（Ceci）！她當時20強止步，想不到事隔一年，還是以另一種方式再入無綫。Ceci參選時已被指人脈極廣，加入多個商會，而其IG亦有不少靚相！



何思懿（Ceci）本身於香港恒生大學就讀新聞傳播，去年報名參選《2022年度香港小姐競選》，最終20強止步。選得港姐當然預了被大起底，Ceci當年已被指人脈廣闊，積極參與義工服務，又加入多個商會，如：香港特區中央青年獅子會、清水灣獅子會、太平山青年商會等，更是後者的籌委會主席！

Ceci去年參選時，表示想做個有影響力的藝人。（TVB）

何思懿是去年的落選港姐。（葉志明攝）

何思懿（上排左三）是太平山青年商會籌委會主席。（fb@太平山青年商會）

Ceci亦是「香港清水灣獅子會」創會成員。（fb圖片）

Ceci熱愛跳舞，私下會跳鋼管舞，而參選時的才藝展示部分，都以舞蹈幫自己搶分！雖然最終冇獲得任何名次，但去年她亦有夥拍刑慧敏、黎寬怡等，在台慶行紅地氈，並且與樊亦敏及一班女藝員性感熱舞。原本以為Ceci會繼續拍劇、做主持之類，最近卻竟然在無綫新聞報道看見她以實習記者身份出外景報新聞，兜兜轉轉，都係揀另一條路入返TVB！

Ceci（左二）去年有份在台慶表演性感熱舞，她曾表示當得知這個項目是全晚最高收視環節，非常開心！（資料圖片/葉志明攝）

何思懿驚現無綫新聞，更做實習記者！（電視截圖）

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