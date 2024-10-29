BOB林盛斌太太四胎打足980針保平安：每日打4針媽媽真偉大

娛樂圈著名的多仔公BOB林盛斌，與太太Pearl黃乙頤先後誕下3女1子，一家六口相當幸福。Pearl親自湊大幾名子女，但原來生育之路絕非外界看來順遂，四胎下來Pearl竟先後注射980針保平安﹗



BOB林盛斌一家六口。（IG：@pearlwong）

Bob林盛斌是出名的多仔公。（IG：@bob_lamshingbun）

Bob一家六口。(林盛斌IG)

Pearl以「媽媽真偉大之妊娠糖尿病之苦」為題撰文，憶述當年陀bb之苦：「嚴格來說，我並唔係妊娠糖尿咁簡單，我平時嘅糖尿指數都係偏高，生完第四個收工之後，我就去左檢查，確診糖尿病，此後又係人生另一個篇章嘅開始。 所以去到陀第四個小朋友時，已經好識得點處理。」

BOB林盛斌太太Pearl黃乙頤全心照顧家庭。（IG：@pearlwong）

BOB林盛斌太太Pearl黃乙頤全心照顧家庭。（IG：@pearlwong）

所謂久病成醫，Pearl深明如何控制病情，受盡皮肉之苦：「每餐打胰島素控制血糖（因為懷孕期間不可以服用糖尿病藥物，所以只能靠胰島素針劑去控制） 。我由陀二家姐嗰時就要從懷孕第 23 週開始打胰島素針；陀三家姐就由懷孕第9 週開始打胰島素針；到陀細佬時已早於懷孕第4至5週就開始打針了！其實咁樣每日打四針，整個懷孕過程4 0 週，由第5週開始打的話，即係我足足打咗3 5 X 7 X 4 = 9 8 0 針，仲未計餐前餐後要篤手指驗血， 只能說「媽媽真偉大，雖然我已很習慣點樣處理糖尿病，但其實我都曾經經歷過一個掙扎的過程 。各位有經驗媽媽，你哋真係好叻呀﹗總會過去的﹗」