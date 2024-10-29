呂珊一度暴瘦近照精神奕奕　同場80歲老戲骨勁猛料曾獲鄧小平接見

現年60歲的呂珊近年減少劇集演出，但近日就驚喜亮相TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（《巾幗4》），飾演七爺的媽媽「鄧老太」，一出場就憑高貴氣質令人留下深刻印象，但相隔幾年再現公仔箱的呂珊明顯清減不少，加上早前她拍片介紹火鍋店時出現頭大身細的情況，暴瘦身形引起網民關注。近日呂珊與米雪、馮素波、尹光、蔡國慶等到新加坡演出粵劇，米雪在IG曬出合照，並寫道：「百花齊放鑼鼓響，在香港排練中！」相中所見，戴着Cap帽的呂珊精神奕奕，狀態不俗。

呂珊驚喜亮相TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（《巾幗4》）。

飾演七爺的媽媽「鄧老太」。

一出場就憑高貴氣質令人留下深刻印象。

呂珊近日拍片被指變得更瘦。（影片截圖）

頭大身細。（影片截圖）

粵劇排練。（IG@mixue_michelleyim）

戴着Cap帽的呂珊精神奕奕，狀態不俗。（IG@mixue_michelleyim）

其實呂珊曾在接受訪問時親解消瘦之謎，她表示是為了角色造型才衝刺式激減8磅，並透露定妝造型花足8小時，成功打造貴氣形象！呂珊近日更首度演出粵劇，與米雪、馮素波等合作。而同樣有份演出的蔡國慶今次露面似乎亦明顯清減，現年80歲的蔡國慶縱橫麗的電視及無綫電視（TVB）多年，演過無數角色，近年最為人熟悉的就是在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演龔燁（張景淳飾）患腦退化症的爸爸，經常將熊若水（呂慧儀飾）由Mary講成May，鬧出不少笑話。

為角色衝刺式激減8磅。

定妝造型花足8小時。

成功打造貴氣形象！

近日呂珊與米雪、馮素波、尹光、蔡國慶等到新加坡演出粵劇。（Facebook圖片）

首度演出粵劇。（Facebook圖片）

與米雪合作。（Facebook圖片）

蔡國慶今次露面似乎亦明顯清減。（IG@mixue_michelleyim）

近年最為人熟悉的就是在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演龔燁（張景淳飾）患腦退化症的爸爸，經常將熊若水（呂慧儀飾）由Mary講成May，鬧出不少笑話。（影片截圖）

其實蔡國慶年輕時是廣東粵劇院學員，是四大院長馬師曾、白雪仙父親白駒榮、紅線女和羅品超的學生，當年是獲國家重點培訓的南國「小紅豆」（粵劇學生），在60年代更曾代表學院到北京人民大會堂獲周恩來及鄧小平接見，相當犀利！蔡國慶重回香港後曾加入雛鳳鳴劇團演出，又有拍攝香港電台劇集，其後獲岳華介紹入邵氏，再轉為電視藝人。2005年蔡國慶與太太鍾清玲一起移居美國享兒孫樂，直至2013年才回流香港，並回巢拍劇至今。

蔡國慶同女兒蔡立兒合唱。（影片截圖）

2013年回流香港。（IG圖片）

消瘦不少。（IG@mixue_michelleyim）

精神不俗。（IG@mixue_michelleyim）