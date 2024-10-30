楊茜堯自爆改名並非迷信　一個說法極浪漫與羅子溢融為一體

《黑色月光》早前在內地播出，楊茜堯乘勢在內地社交平台抖音開設帳號，最近的一條片她講到自己改名的原因。在2020年，楊怡和羅仲謙趁着囡囡小珍珠半歲的日子，宣布夫妻二人同時更改名字，分別為「楊茜堯」和「羅子溢」。二人在社交平台上表示改名字是為了家人更好，但有網民卻質疑「子溢」這個名字是有求子的意思。

在2020年，楊怡和羅仲謙趁着囡囡小珍珠半歲的日子，宣布夫妻二人同時更改名字。（網上截圖）

羅子溢兩年前接受訪問時，談到他再為人父，以及有傳夫妻二人改名是為了求子，他公開改名真正原因說：「因為個女個名係搵師傅改嘅，但係師傅指如果想個女好啲，父母也要配合一下，產生個化學作用先會夠大，所以我哋都決定一齊改。」但是由於羅仲謙及楊怡的名字，早已深入民心，所以兩人當時考慮改名時亦非常掙扎，他說：「很掙扎，是非常掙扎！但做人父母最終還是以女兒的幸福為優先考慮，雖然我新名字像是為了求子，但並不是這樣。」

羅子溢和楊茜堯2021年12月產下幼子。

堪輿學家麥玲玲師傅接受訪問時提到，楊怡和羅仲謙的本名都有小缺點，改名字能夠讓整體更加平安。「楊茜堯、羅子溢呢兩個名有助佢哋嘅事業同埋名利，亦可以讓整體平平安安，夫妻同時改名亦可以互助互旺。」

麥玲玲師傅。（資料照片）

在最新的片段中，楊茜堯講到自己與老公羅子溢改名並非謎信，而是希望孩子未來會更好，所以才有這個決定。她也提到有一位網民的說法十分有創意，原來楊茜堯中的「茜」在國語發音與羅仲謙的「謙」字相近，而羅子溢的「溢」字國語發音則與楊怡的「怡」字相近，變成「你中有我，我中有你」，非常浪漫。