姚正菁23歲細女林映說參加華裔小姐　完美遺傳媽媽樣靚身材好

郭富城舊愛姚正菁（現改名姚舜薰）最近在澳門與資深傳媒人汪曼玲、劉少君等食飯敍舊，58歲的她保養得宜，依然keep住童顏靚樣。姚正菁淡出演藝圈後，移民紐西蘭結婚生女，有指她年前離婚，返回家鄉上海做生意，平時戴數十萬名錶出街，生活似乎過得不錯。而姚正菁兩個女兒亦已長大成人，細女林映說更參加了今年的溫哥華的華裔小姐競選，樣貎跟媽媽十足餅印，笑容甜美，大有機會跟隨媽媽年輕時步伐加入娛樂圈。

久未露面嘅姚正菁與汪曼玲飯聚。（ig@wong1224）

姚正菁年近60歲，狀態不俗。（ig@wong1224）

同場仲有劉少君。（ig@wong1224）

在溫哥華的華裔小姐競選的官方網站可見，林映說是2號佳麗，今年23歲，英文名叫Claudia，身高5尺5寸高，在香港出身，才藝是攝影，而夢想做一名兒童心理學家。從官方拍攝的照片中，見束起頭髮的Claudia五官精緻，眼大鼻高，尤其笑容像跟媽媽如出一轍，一樣咁甜美可愛。另一張相片，見她穿上白色tube dress，谷胸大騷身材，睇到十足。

林映說是2號佳麗，今年23歲，英文名叫Claudia。（youtube@Fairchild Television）

林映說有甜美笑容。（youtube@Fairchild Television）

Claudia透露自己在去年夏天到韓國一所大學進修商學，自小便很喜歡音樂，能演奏多種樂器，如木片琴、鈸、鼓和搖鼓等。而且還很有愛心，曾參與不同的救助流浪動物的志願服務，又到過尼泊爾當義教，看得出姚正菁好用心栽培女兒，絕對是媽媽的掌上明珠。

林映說簡單個人資料。（官方網頁）

林映說有甜美笑容。（官方網頁）

去年去韓國讀書。（官方網頁）

好有愛心。（官方網頁）

獲媽媽悉心栽培。（官方網頁）

騷勻稱身材。（官方網頁）

林映說在自我介紹中說：「大家好，我是林映說。從小到大也未曾想過會參與選美，在畢業將致的這年決定讓自己跳出舒適圈參選華裔小姐。我認為選美就像一面鏡子，能夠反映著自己最真實最美好的一面，亦能夠從中知道自己的不足，繼而再作出改變成為更好的人。華裔小姐既是擁有東方之美，亦同時能夠融入西方的文化。出身於香港的我，相信能夠在中西合璧之間找到最好的共鳴。希望接下來的故事能夠讓你了解我更多！」

林映說去年夏天到韓國一所大學進修商學。（官方網頁）

喜歡音樂。（官方網頁）

曾做義教。（官方網頁）

林映說話本身冇諗過參加選美。（官方網頁）

林映說話原本冇諗過參加選美。（官方網頁）