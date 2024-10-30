陳錦鴻自閉症兒子獲栽培成音樂才子　激罕露面展現「演奏級」琴技

陳錦鴻復工後，工作重心以內地為主。（資料圖片）

陳錦鴻早年為照顧患有自閉症嘅兒子陳駕樺，停工近10年，至2019年復出參演ViuTV劇集《婚內情》。陳駕樺如今已經17歲，日前陳錦鴻同老婆杜雯惠接受劉雅麗YouTube頻道訪問時，陳駕樺驚喜現身，更即場自彈自唱，又透露將會參加比賽，陳錦鴻全程在旁細心傾聽，不時流露開心自豪嘅表情。

17歲陳駕樺十分高大，一見到劉雅麗即熱情打招呼。（影片截圖）

訪問中，陳錦鴻分享停工感受：「呢10年時間我當自己喺屋企扮演一個角色，每日都演緊戲，所以無論佢做錯、表達得唔好或者唔理解都好，我都好有耐性、好好笑容，Keep住自己嘅情緒去面對佢，我當扮演一個角色，如果唔係我好容易畀佢影響到情緒或者作息。」杜雯惠指兒子在5年前看完《波希米亞狂想曲》後，向她表示想學琴，每日至少彈5、6小時，最近更開始考演奏級資格。

彈咗兩首歌，都係自己嘅原創作品。（影片截圖）

陳駕樺現身鏡頭前，即十分熱情與劉雅麗打招呼，目測陳駕樺最少六呎高，隨後中英夾雜表示想表演一首歌畀大聽，而呢首歌更係佢自己嘅原創作品。演奏後，獲劉雅麗大讚，陳駕樺即點頭表示：「It's my pleasure , it’s my honor」陳駕樺又透露自己彈奏pop song比較多，而接下來亦在學校有演出，其後在劉雅麗要求下，encore彈多一首，曲風比較優雅，而在旁嘅陳錦鴻全程聽得十分陶醉。

陳駕樺訪問時，陳錦鴻目光無離開過仔仔。（影片截圖）

訪問中，陳駕樺說話有時略為急促，但可以清晰表達同對答，而他「出鏡」前，陳錦鴻問他：「要唔要沖涼？沖完涼按摩？」對兒子照顧有加，他其後在訪問中亦表示：「佢做到想做嘅嘢，我就開心。」並透露陳駕樺一年後中學畢業，目標係演藝學院嘅音樂系，而陳錦鴻似乎預計未必考一次就獲錄取，但他表示會耐心陪伴兒子，又認為都係做緊佢想做嘅嘢。