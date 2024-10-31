「話筒影帝」後生時勁捱得　67歲終於半退休陪愛妻靚仔不輸姜大衛

曹永廉及蕭正楠近日於佛山開騷，不少圈中好友紛紛北上支持，足見兩人人緣極好。曹永廉外父姜大衛、李琳琳亦被現場捕獲，而馬國明、唐文龍等人也有現身。除了他們外，呢位「話筒前的影帝」更偕愛妻雙雙出席，近照靚仔程度不輸姜大衛。

不少圈中好友紛紛北上支持曹永廉及蕭正楠開騷。（小紅書）

姜大衛真係Fit爆。（小紅書）

有去睇騷的網民曬出後台照，現場星光熠熠，對粉絲亦有求必應。而其中一張相中，除了有姜大衛、李琳琳、「潘翁」潘志文外，韓馬利及杜燕歌亦恩愛現身，杜燕歌親切地揸機打卡，絲毫不見架子。67歲的杜燕歌擁有清朝皇族血統，氣質斯文優雅，同姜大衛一樣都是型男代表！

人氣高企！（小紅書）

杜燕歌由北京來港後，做過各種粗重工夫，他曾受訪表示後生時做過五金廠、燙衫工廠、超市執貨、貨倉管理。他憶述有一年幫朋友手去太古船塢刮鐵鏽，曬到全身甩皮；另一次則是在工廠燙衣，燙斗蒸氣搞到全身長熱痱；而在五金廠落貨時試過被由貨車拋下的玻璃樽撞正心口，杜燕歌形容「痛到暈」，仲要貼清朝大藥膏。後來杜燕歌入行拍廣告、做模特兒，又在配音界、電視劇界找到一席位。近年半退休的他不時回惠州與韓馬利享受人生，他亦繼續在TVB拍劇，在近日播出的《巾幗梟雄之懸崖》（《巾幗4》）中飾演黎耀祥爸爸，獲激讚戲味十足，果然薑愈老愈辣。

杜燕歌靚仔程度不輸姜大衛！（小紅書）

兩位都是型男代表。（小紅書）

韓馬利都Keep得好。（小紅書）

姜大衛北上支持女婿。（小紅書）

杜燕歌後生好靚仔，仲同哥哥張國榮好Friend。（受訪者提供圖片）

Mary姐近年不時同老公杜燕歌一齊拍劇。（Facebook：韓馬利）

杜燕歌第一集攞住籠雀出場，角色很突出。（《巾幗梟雄之懸崖》電視截圖）

杜燕歌。（韓馬利＠FB）

杜燕歌和韓馬利。