66歲功夫巨星入行至今零緋聞　三年前被妻子提離婚凍結半億身家

66歲的內地演員于榮光縱橫影壇數十年，90年代來港發展時拍過不少膾炙人口的電影，包括《東方不敗之風雲再起》、《國產淩淩漆》、《超級計劃》和《少年黃飛鴻之鐵馬騮》等50多部電影，在2016年被選為中國十大功夫巨星之一。他除了活躍幕前，更不時以。以製作總監、製片人、主演等多重身份參與電視劇和電影，日前他現身澳門出席首屆《亞洲國際電影節金鹮獎》，更代表由成龍主演電影《熊貓計劃》出品方領獎，見他的狀態十分好，保養得宜。

大家仲認唔認得于榮光？（微博照片）

輪住集郵！（微博照片）

出身戲曲世家的于榮光從影多年，並開始投資拍戲，當起了老闆，而在生活中他卻非常低調，家人從未在媒體前露過臉。于榮光的妻子是圈外人，原先只是一名普通的國企職員，她和于榮光有一個兒子，家庭生活幸福美滿。不過，2021年已經年近花甲之年的于榮光，在婚姻上卻突然出現了問題，妻子王玉苓因婚後因于榮光忙於事業聚少離多，王玉苓獨自承擔家庭責任，最終決定結束35年婚姻。2021年6月，王玉苓就向法院申請訴前財產保全，請求凍結被申請人于榮光名下銀行存款5000萬。二人於2021年7月，在北京市豐台區人民法院協議離婚，當時離婚協議書被曝光，協議書顯示二人於2021年7月協議離婚，平分于榮光名下5000萬存款。

內地演員于榮光目前定居雲南昆明。（截圖）

于榮光一直活躍於幕前！（微博照片）

當年離婚協議書被曝光。(網上照片)