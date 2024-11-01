黎姿孖老公馬廷強出席婚禮　被爆私下相處：寵溺的眼神說明一切

無綫（TVB）80年代「五虎」之一的湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris），早前湯愛嘉在尖沙咀五星級酒店舉行婚禮，多位圈中人都有到場祝賀，包括劉嘉玲、苗僑偉、鄺美雲、向華強與向太陳嵐、馬國明與太太湯洛雯、謝玲玲等等，原來黎姿（Gigi）同富商老公馬廷強都有出席！

新娘子好靚。（IG@carinalau1208）

現場星光熠熠！（IG截圖）

劉嘉玲同苗僑偉（三哥）都有到場。（IG@carinalau1208）

謝玲玲同劉嘉玲。（IG@hlingling）

謝玲玲同三哥。（IG@hlingling）

謝玲玲同鄺美雲。（IG@hlingling）

向太同謝玲玲。（IG@hlingling）

姜坤的多位百億名媛好友都有出席婚禮。（IG截圖）

新娘子好性感！（IG截圖）

又靚又Fit！（IG截圖）

姜坤（左二）同許晉亨侄媳許林麗穎（右二）及伍葉靖怡（右一）。（IG截圖）

有當日出席婚宴的賓客在社交平台分享合照，並寫道：「婚禮遇見最愛的趙敏，偶像黎姿，53歲生圖。看到女神的狀態真的覺得她嫁對了人，先生馬廷強陪同她一起出席婚禮時，寵溺的眼神說明一切，尤其是黎姿的好狀態，優雅大方，和53這個年紀真的不符合，皮膚白皙細膩，而且光感十足，身材管理的很好。當晚簡約禮服搭配鑽石💎很經典，職業習慣留意她佩戴了一個很讚的鑽石手環，女神品味很在線。」

身穿米色Deep V連身裙的黎姿，戴上鑽飾，一身造型高貴優雅。（小紅書圖片）

黎姿同富商老公馬廷強一起出席婚宴。（小紅書圖片）

相中所見，身穿米色Deep V連身裙的黎姿，戴上鑽飾，一身造型高貴優雅，她還大方與網民合照，表現親民，獲網民激讚：「婚禮現場不時和先生聊天，不忍心過去打擾 。求單獨合影，還好在敬酒的環節上拍了大合影，以及剛到婚禮現場和來賓合影時有拍了一張，大大的滿足。很少追星，但她是我唯一港星裡面最喜歡的一位，不止是她的演技，而是好人品，出生名門，家道中落為了養自己一家子進入娛樂圈，鮮少有緋聞，人美心善。弟弟車禍後為了弟弟的事業做女強人，完成胞弟的心願，真的是一位為情為愛，有情有義的女人👩」

合照。（影片截圖）

黎姿好優雅！（IG@gigilai_official）

狀態大勇！（IG@gigilai_official）

黎姿與弟弟黎嬰。（IG@gigilai_official）

黎姿與弟弟黎嬰合照。（IG@gigilai_official）

而從現場曝光照可見馬廷強亦熱情地與同場賓客握手打招呼，該網民還大爆黎姿與老公馬廷強私下相處的細節：「這次在婚禮幫忙，接待他們夫婦也能感受到馬先生和其它富豪不同 ，為人很謙虛，有修養，雖然身體有恙，可是卻將自己心愛的女人保護的很好，超越很多只是空有其表的人。一個人的外表和他的心靈比起來真的是最不值得一提的，真心的祝福我的偶像和馬先生幸福美滿。」

馬廷強同在場賓客握手打招呼。（影片截圖）

馬廷強同在場賓客握手打招呼。（影片截圖）

黎姿（現名馬黎珈而）罕貼與老公馬廷強頭貼頭合照。（IG@gigilai_official）