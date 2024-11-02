節目巡禮2025｜蔡思貝冇劇拍企中間　呢位小花由邊疆升到二行C位

「TVB 同行創新節目巡禮 2025」今日（1日）於TVB電視城舉行，一眾演員為了吸引客戶盛裝出席，其實節目巡禮的大合照可以看到TVB對藝人的重視程度，由高層欽點位置絕不能企錯位。

活動現場的大合照環節中可見站在第一排位置的包括有：黎耀祥、陳豪、陳展鵬、譚俊彥、丁子朗、陳煒、蔡思貝、陳法蓉、龔嘉欣、羅子溢、張曦雯、陳曉華、劉佩玥、陳自瑤、洪永城、張振朗、何廣沛、周嘉洛、吳偉豪、朱敏瀚、劉穎鏇等，而原定站在第一排的視帝郭晉安因為工作的調動安排臨時提早離場。視后蔡思貝近年被指冇劇拍，不過大合照仍被安企最前排位置正中間，可見地位依然不變，紅色打扮的她亦非常搶鏡⋯⋯

「TVB 同行創新節目巡禮 2025」今日（1日）於TVB電視城舉行，一眾演員為了吸引客戶投資均盛裝出席活動。（陳順禎攝）

蔡思貝近年被指冇劇拍，不過今天活動照企最前排位置正中間。（陳順禎攝）

第二排睇邊個上位

不過其實第二排的C位才是真正的重點，究竟邊位公司力捧，由二線上一線？游嘉欣去年由第二排最側邊位置，差不多發放邊疆，但今年升呢到企在第二排正中間，明顯受寵。而孔德賢亦企在中間位置，另外，值得一提去年站在節目巡禮大合照第二行位置的小生丁子朗憑選秀節目《亞洲超星團》人氣急升，今年站在第一排位置最側邊，旁邊是何廣沛、羅天宇，証明是公司力捧的年輕小生。

去年站在節目巡禮大合照第二行位置的男藝人丁子朗憑選秀節目《亞洲超星團》人氣急升，今年站在第一排位置最側邊，可見已經成功升呢地位超然！（陳順禎攝）

游嘉欣上年企喺好側邊。（胡凱欣攝）

游嘉欣今年升呢企喺二排中間位置。（陳順禎攝）

至於《節目巡禮2024》大合照第一排的視帝馬國明和馬德鐘，以及高海寧今年未見蹤影。相信馬國明和高海寧未能出席的最大原因可能是因為正在籌備拍攝2025蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》。

「TVB 同行創新節目巡禮 2025」企在C位置的藝人是張曦雯、龔嘉欣、劉佩玥、蔡思貝、陳豪、陳展鵬、譚俊彥等。