節目巡禮2025｜丁子朗原來手執最多劇成劇王　最想同呢個人拍綜藝

《TVB同行創新節目巡禮2025》昨日（1日）於電視城舉行，過百位藝員包括黎耀祥、郭晉安、陳豪、陳展鵬、譚俊彥、陳煒、蔡思貝、陳法蓉、龔嘉欣、羅子溢、張曦雯、陳曉華、丁子朗等人都悉心裝扮出席，全台傾巢而出向廣告客戶推銷。

《TVB同行創新節目巡禮2025》昨日於電視城舉行，過百位藝員傾巢而出向廣告客戶推銷。(陳順禎 攝)

巡禮上只有一劇的丁子朗原來有不少劇集在手，除了有與黎耀祥、龔嘉欣、孔德賢及倪嘉雯主演的《香港探秘地圖》外，更有4套劇在手未播，絕對可以稱得上「劇王」。丁子朗接受《香港01》訪問時表示《奪命提示》去年已經在巡禮中播出，以致今年沒有播放，此劇亦有望今年將會播出。另外他提到還有2套劇集仍然待播，分別是《暗戀者的救贖》及《執法者們》：「希望2025年會畀大家見到啦！」

丁子朗原來手執最多劇，一共有4套劇未播。(胡凱欣 攝)

黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、孔德賢及倪嘉雯主演的《香港探秘地圖》。(胡凱欣 攝)

雖然丁子朗有不少劇集待播，但其實他自己最期待的卻是拍綜藝節目：「如果有機會參加就好啦！有啲係可以自己舉手自薦㗎嘛，我係想參加嗰啲綜藝，我好耐冇拍過綜藝啦！」被問到想拍什麼綜藝是他想自薦，竟然挑戰這個節目：「想同啊姐（汪明荃）去旅行！啊姐其實好fun㗎個人！我同啊姐一齊行山㗎之前，所以我覺得好開心，跟住佢仲會請我哋飲杯嘢啊，如果同啊姐一齊去旅行嘅話，我覺得一定會好開心。」

丁子朗原來最期待的卻是拍綜藝節目。(胡凱欣 攝)

說到挑戰，丁子朗被問到會否想挑戰自己去「戰區」拍綜藝，如《戰場上》這種時，他即打退堂鼓：「呢啲人各有志，每個人去旅行都有唔同嘅目的嘅，但如果我嘅話，我就希望真係可以去啲旅行開心嘅地方，帶啲歡樂畀大家。始終我都係綜藝起家㗎嘛，我係拍《森美旅行團》，拍旅遊節目出道，所以我希望如果真係多啲拍返綜藝就好啦！」

丁子朗話自己係拍綜藝起家。(胡凱欣 攝)

丁子朗其實平時都有看網民的意見及評語，但最近不少有網民表示「丁丁係唔係被人雪藏咗？」，丁子朗表示看完後「一頭霧水」：「好大個問號！可能因為我拍劇，拍劇唔係即時播就覺得好耐冇見我咁樣，其實拍綜藝呢，拍完下個禮拜就可能即刻出街，甚至當晚即刻出街，就覺得拍多啲綜藝就好啦，呢兩年都係咁拍劇。」而被問到會否像去年一樣接拍「真人騷」時，他坦言「會」而且說：「做真人騷嗰面其實對藝人嚟講係最輕鬆舒服，做返自己。」

有網民問丁丁係唔係被人雪藏咗？(胡凱欣 攝)

而有關他早前透露過自己即將以歌手出道，但等了又等後到現在還未見到新歌推出，他解釋是因為已經接近年底，所以推出新歌「未係時候」，結果就推遲了少許。丁子朗更透露有機會在個人的見面會上讓粉絲「先聽為快」：「可以畀大家率先聽吓，或者率先睇個MV都得嘅！MV同歌其實都差不多了。」丁子朗表示已經問過很多人，大家都告訴他現在出歌有點不利，所以延至下年年初才推出新歌。