43歲唐詩詠甩拖7年成絕緣體　「億萬筍盤」踢爆一原因撻唔着

唐詩詠（Natalie）跟「絕世」好有緣，戀愛時曾被封「絕世好女友」，最近開烘焙店，又獲容祖兒前男友陳方藤大力支持，讚她是「絕世好友」。43歲的唐詩詠樣樣好，可惜入行多年情路坎坷，跟曾公開拍拖的余文樂、崔建邦分手收場，與傳過婚訊的洪永城亦於2017年宣布分手，結束兩年多的感情。雖然之後一度跟「教育界王力宏」陳思銘、「翻版崔建邦」、情同兄妹的馬國明等傳出「霧水」緋聞，但至今感情仍未有着落。

馬國明與唐詩詠一直以「契兄妹」相稱，如今馬國明已成人夫，與湯洛雯結婚。（IG@natalietong53）

年前唐詩詠曾跟「翻版崔建邦」傳緋聞，繑實對方慶祝生日，猶如女主人一樣。（IG@natalietong53）

唐詩詠與洪永城分手7年。（電視截圖）

唐詩詠與練美娟（娟姐）主持的網上節目《絲打圍爐》日前邀請方力申（小方）做嘉賓，詩詠意外被好朋友小方踢爆擇偶條件，原來鍾意「曳男人」。

訪問中，小方透露與唐詩詠相識多年，但一直不太熟絡，直至疫情期間主動向女方請教睇戲心得，才發現原來二人好啱傾。練美娟問到為何單身時沒有撻着？除了timing問題，小方直說：「你真係要知道，我係個乖仔，但你嘅拍檔（唐詩詠）係鍾意曳嘅！」小方爆完響口即掩嘴續說：「佢鍾意曳少少，我呢啲唔啱佢。」搞到唐詩詠無語兼一臉尷尬，娟姐打圓場：「方力申鍾意單純、乖巧，即係阿Nat完全符合佢，可惜佢唔鍾意啫。」

詩詠笑方力申長期唔單身。（影片截圖）

小方踢爆詩詠鍾意曳嘅男人。（影片截圖）

詩詠都無語，即係間接承認？（影片截圖）

小方反客為主，踢爆好友唐詩詠鍾意咩類型男士。（影片截圖）

現年44歲的方力申自細受父親薰陶，個人收藏逾百件天價藝術品，曾被爸爸踢爆身家億億聲，是娛圈出名的「億萬筍盤」。去年大方認愛捲入韓國邪教性侵案的葉萱（Maple），訪問中直認視對方為結婚對象，自言在感情上不想做「衰人」，所以每次拍拖都會選擇「我鍾意佢多啲嘅人」，他直認父母恨抱孫，當被唐詩詠追問有否向女友求婚，即被反客為主指大家都好關心詩詠的感情現況，場面爆笑！

方力申係娛圈「億萬筍盤」。（影片截圖）

同女友Maple感情穩定。（ig圖片）

父母好恨抱孫。（alexfongliksun@IG）

唐詩詠單身7年。（IG：@natalietong53）

跟洪永城分手後，好多「霧水」緋聞。（IG：@natalietong53）

唐詩詠被封「絕世好女友」。（IG：@natalietong53）

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